Marko ontkent invloed van F1 op Pérez-besluit: "Onze eigen keuze”

Op de maandag na de Grand Prix van België hield de Red Bull-top een evaluatieronde, onder meer om de situatie rondom Sergio Pérez te bespreken. De prestaties van de teamgenoot van Max Verstappen vielen de afgelopen tijd tegen en dat brengt de constructeurstitel steeds meer in gevaar. Desondanks heeft Red Bull besloten om vast te houden aan Pérez, die eerder dit jaar nog een contract tekende waarmee hij tot en met 2026 zeker zou zijn van zijn zitje. In een column voor Speedweek.com legt Marko nu uit waarom Red Bull tot die keuze is gekomen.

"Sergio Pérez zal na de zomerstop nog steeds in de Red Bull Racing-auto zitten, omdat er nu races aankomen op circuits waar hij vorig jaar goed was en we ons op stabiliteit richten", verklaart Marko. "Hij heeft tussendoor ook herhaaldelijk goede prestaties laten zien en was ook erg snel met zijn derde plaats op zaterdag tijdens het laatste raceweekend in Spa." Op dat circuit begon Pérez vanaf de tweede plek door de gridstraf van Verstappen, maar vervolgens viel hij alleen maar terug in de race. Pérez kwam als achtste over de streep, terwijl Verstappen van de elfde naar de vijfde plek ging. Beide coureurs wonnen na de race nog een positie door de diskwalificatie van George Russell.

Marko en teambaas Christian Horner baalden duidelijk van het resultaat van Pérez. "Hij mocht vanaf de tweede positie starten en volgens de berekeningen zou een derde plaats mogelijk zijn geweest", vervolgt Marko. "Maar we zagen dat zijn banden beduidend slechter waren geworden. Hij kon niet pushen en dan was er ook nog het feit dat we maar twee sets mediumbanden en één set harde banden hadden, terwijl de concurrentie twee sets harde banden en één set mediumbanden tot zijn beschikking had. Dat was misschien ook wel een cruciaal punt."

Voor de tweede seizoenshelft geeft Marko Pérez één opdracht mee: "Hij moet niet sneller, maar consistenter worden. En gezien de alternatieven is hij nog steeds onze beste oplossing." Marko ontkracht bovendien de geruchten over druk vanuit F1-eigenaar Liberty Media. Die organisatie zou er bij Red Bull op hebben aangedrongen om Pérez te behouden uit vrees voor een tegenvallende ticketverkoop voor de Mexicaanse Grand Prix. "Berichten dat hij betrokken blijft, omdat Liberty Media wil dat hij in Mexico rijdt, zijn niet waar. Ze willen zeker dat hij aan zijn thuisrace deelneemt, maar onze keuze voor een coureur is niet gebaseerd op de intenties van Liberty", aldus de Oostenrijker.