Max Verstappen had in de kwalificatie wel de snelheid om de pole-position te veroveren, maar vanwege track limits moest hij die snelste rondetijd inleveren en zat er niets meer in dan de zesde startpositie. Verstappen liet het met name liggen in bocht 1, waar hij door een moment wat tijd verloor. Uiteindelijk waren zijn tweede en derde sector sterk, maar dat mocht dus niet baten. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko had Verstappen te kampen met onderstuur, waar hij juist de voorkeur geeft aan een 'pointy' auto.

"Het grootste probleem was dat de auto zich niet gedroeg zoals Max had gewild", legt Marko uit in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports F1. "De hevige hobbels hinderden ons meer dan onze concurrenten." Uiteindelijk was Verstappen snel genoeg voor de pole-position, al verloor hij die tijd dus wel dankzij het overschrijden van de track limits. Marko geeft toe dat de Nederlander over de witte lijn ging en dat het dus terecht was dat die rondetijd was geschrapt. "Vanuit het perspectief van één camera was het duidelijk dat hij helaas ver over de limiet ging", stelt de Oostenrijker vast.

Ferrari-coureur Charles Leclerc, die zondag van pole-position start, hoopt uiteraard de Grand Prix te winnen maar gaf ook al toe dat hij Verstappen tot een van de kanshebbers op de zege rekent. Ook Marko heeft er ondanks de zesde startpositie vertrouwen in dat de drievoudig wereldkampioen zondag voor de zege kan gaan. "De race, of laten we zeggen bandenslijtage, is onze kracht, net als het feit dat we min of meer het tempo over de hele afstand in de race kunnen vasthouden."

Het hele weekend trotseren de fans langs de baan en de coureurs in de cockpit de Texaanse hitte. Op zondag lopen de temperaturen op tot zo'n 34 graden, waardoor de asfalttemperaturen ook aan de hoge kant zijn. "De race begint om 14.00 uur, dan zal alles warmer zijn", weet Marko ook. "Maar natuurlijk wordt het zwaar vanaf de zesde startplaats. We hebben nog enkele lastige coureurs in te halen. Het wordt moeilijk, maar ik zeg je: het is niet onmogelijk", aldus de Red Bull-adviseur, die aangeeft dat Verstappen en Sergio Perez zondag agressief moeten zijn, maar ook de banden in de gaten moeten houden.