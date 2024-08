Marko lacht geflirt van Wolff met Verstappen weg

Na het aangekondigde vertrek van Lewis Hamilton heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff meer dan eens duidelijk gemaakt dat Max Verstappen ver bovenaan zijn verlanglijstje staat. Er gingen zelfs geruchten rond dat de Nederlander met Wolff om tafel heeft gezeten om de mogelijkheden voor een overstap in 2025 te bespreken, maar dat bleek geen haalbare kaart. Verstappen en Wolff erkenden dat ze met elkaar hebben gesproken, maar volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko hoort dat er bij.

"Hij zou geen goede teambaas zijn als hij niet probeert om Max te halen", begint de Oostenrijker in de Inside Line F1-podcast. "Het andere verhaal, is dat bijna iedereen in Monte Carlo woont. Als er geen Grand Prix is, dan is het een rustig plaatsje en er zijn niet heel veel koffietentjes. Het is daarom niet gek dat ze elkaar treffen. En daar maakt Toto natuurlijk wel weer een verhaal van. Aan de andere kant heb je dan Jos Verstappen, die een grotere fan van Toto is dan van Christian."

Het is een publiek geheim dat in het Red Bull-contract van Max Verstappen de nodige exitclausules staan. Volgens Marko worden de verhalen daarover veel te groot gemaakt. "Elk Formule 1-contract heeft zulke clausules, die vooral gebaseerd zijn op de performance", legt de man uit Graz uit. "Voor nu is Max volledig gefocust op het winnen van het wereldkampioenschap, net zoals het team."

Marko benadrukt nogmaals dat Verstappen voorlopig gewoon bij Red Bull Racing blijft. "In 2025 rijdt hij gewoon voor ons. Het is dan aan ons om hem een winnende auto te geven, dan zullen de geruchten ook verstommen", aldus de 81-jarige.

2014-scenario voorkomen

Ondanks dat Verstappen op papier nog een contract tot en met 2028 heeft, is nog onzeker waar de Limburger in 2026 rijdt. Marko hoopt dat de 26-jarige coureur dan nog voor zijn team rijdt, maar is onzeker hoe Red Bull er dan voor staat. "Er komt een nieuw motorenreglement en niemand weet of het dan een competitieve motor heeft", aldus de invloedrijke adviseur. De vorige keer dat het motorisch reglement op de schop ging, beschikte Red Bull niet over een goede krachtbron. "We hadden ineens een motor die 50 pk tekort kwam, en die ook nog eens onbetrouwbaar was. We weten nu niet wat er gaat gebeuren, dus het is logisch dat je wat rondkijkt."