Marko lacht na bewogen weekend: "Met deze één-twee is het wel weer goed"

Red Bull Racing heeft ook in Jeddah een weekend met twee gezichten achter de rug. Op de baan ging het andermaal crescendo met de RB20, naast het asfalt lukte het niet meteen om alle politieke onrust af te sluiten. Jos Verstappen liet in Britse media weten dat het daar eigenlijk ook te laat voor is, terwijl Helmut Marko vlak voor de kwalificatie liet weten dat hij 'in theorie' geschorst zou kunnen worden. Na een gesprek met Oliver Mintzlaff blijkt dat niet te gebeuren, waardoor Marko voor de race liet optekenen dat hij bij het team blijft en dat het zaak is om weer rust in de tent te krijgen.

Op het circuit bleek er voor Max Verstappen en Sergio Pérez geen vuiltje aan de lucht. "Dit keer hebben we slechts met negentien seconden voorsprong op de eerste niet-Red Bull-auto gewonnen!", lacht Marko meteen na afloop in gesprek met de Oostenrijkse televisie. "Voor de fans was dit misschien geen leuke race, maar onze auto werkte in alle opzichten goed. We zijn sterk in de snelle bochten, de topsnelheid was goed en de pitstops waren optimaal. Op mediums waren we qua bandenmanagement ook erg goed, al lag de slijtage op de harde banden eerlijk gezegd iets hoger dan dat we zelf hadden gedacht."

Alonso speelde het slim bij tijdstraf van Pérez

Dat laatste heeft uiteindelijk niets afgedaan aan een dominant optreden, al vreesde Marko in de slotfase nog wel even voor tussenkomst van de safety car. "Gelukkig kwam er aan het einde geen safety car. Daar waren we eerlijk gezegd wel een beetje bang voor toen Ricciardo spinde. Met die vijf seconden tijdstraf voor Pérez was de tweede plaats natuurlijk weg geweest." Wat betreft de tijdstraf noemt Marko het bovenal ongelukkig en ook slim van Fernando Alonso. "Als de safety car naar buiten komt, is het altijd hectisch in de pits. We hebben gekozen voor een dubbele stop, maar eigenlijk heb je een zekere onderlinge marge nodig om die goed uit te kunnen voeren. Daardoor was er misschien een klein beetje vertraging bij de stop, al heeft Pérez die vijf seconden makkelijk gepakt. Niemand kan daar iets van zeggen en bovendien denk ik dat Alonso ook slim zijn kans wilde pakken", duidt Marko op het korte remmen van de Spanjaard om het erger te laten lijken.

Het maakt dat Marko het bewogen weekend in Saudi-Arabië uiteindelijk met een lach afsluit. Of zoals hij dat zelf samenvat: "Na deze één-twee is alles in de wereld weer in orde..." De inmiddels 80-jarige topadviseur laat net als Verstappen weten dat de focus weer primair op het racen moet.

Video: Max Verstappen domineert ook in Jeddah