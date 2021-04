Marko looft Perez: "Maar Verstappen kon nog twee tienden sneller"

De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna heeft Red Bull niet de derde opeenvolgende pole-position opgeleverd. Lewis Hamilton wist daar een stokje voor te steken en opmerkelijk genoeg won Perez het interne Red Bull-duel van Verstappen. De Nederlander is daarmee voor het eerst sinds 2018 verslagen door een teamgenoot in de kwalificatie. "Bij zijn eerste poging in Q3 reed Stroll in de weg van Max. Hij heeft daar anderhalf tiende door verloren. In de tweede run maakte Max zelf twee foutjes", laat Marko aan Sky Deutschland weten.

Verstappen sprak na afloop over een uitstapje in bocht drie, al was dat volgens Marko niet het enige probleem. "Het was niet alleen bocht drie, er waren ook nog twee andere foutjes. Al met al heeft hij bijna twee tienden verloren." Doordat de verschillen aan de kop bijzonder klein waren en Verstappen slechts 0.087 van een seconde toegaf op pole, had hij zonder die momentjes op P1 kunnen staan. "Dat gezegd hebbende, moeten we stellen dat Perez zichzelf wel ongelooflijk heeft verbeterd", komt Marko uit bij het voor Red Bull positieve aspect. "Dat hij al zo sterk is in nog maar zijn tweede kwalificatie voor het team stemt ons erg tevreden."

In tegenstelling tot bij de Grand Prix van Bahrein besloot Red Bull nu geen risico te nemen in het tweede deel van de kwalificatie. Perez werkte Q2 af op softs en zal zondag ook op die banden starten. Is dat een kwestie voor voortschrijdend inzicht? "Nou ja, het was wel duidelijk dat we Perez in Q3 nodig hadden. Om dat voor elkaar te krijgen en hem zoveel mogelijk kwalificatieruns te bieden, hebben we gezegd 'laten we dit doen'. Het is strategisch ook goed voor ons om twee coureurs vooraan te hebben met verschillende bandencompounds." Dat Perez in Q3 vervolgens kwam bovendrijven, is ook voor Marko verrassend. "We kennen zijn snelheid in de race natuurlijk, dat tempo hebben we in Bahrein al kunnen zien. Deze opsteker in de kwalificatie komt ietwat onverwacht, maar dat maakt het alleen maar mooier."

VIDEO: Een rondje onboard over het Autodromo Enzo e Dino Ferrari