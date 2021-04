Marko over kwalificatiecrash Tsunoda: "Hij was overmoedig"

Niet onverdienstelijk, want Tsunoda was de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf de twintigste en laatste plaats gestart. Dat had alles te maken met een zware crash in het eerste deel van de kwalificatie, waarbij hij zijn AT02 volledig leek te hebben afgeschreven. Dat hij een dag later vanaf die allerlaatste startplek nog naar P12 reed, mag als een goede prestatie worden gezien, maar Red Bull-adiviseur Helmut Marko – die ook gaat over het opleidingstraject binnen dat team – was kritisch.

De Oostenrijker had zijn pupil bestraffend toegesproken, zo liet hij aan de collega’s van Motorsport.com Duitsland weten. “Het was nogal een stomme fout, hij was overmoedig”, aldus Marko, met een glimlach om zijn mond. “Maar je kunt hem niet nog kleiner maken dan hij al is. Ik heb hem gesproken en hij was heel berouwvol. Hij had een snelle auto die absoluut klaar was voor Q3. In de allereerste ronde had hij geweldige sectortijden. Het helpt helemaal niet om daar een geweldige tijd neer te willen zetten.”