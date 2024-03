Ondanks de sportieve successen heerst er dit jaar onrust bij Red Bull Racing. De Horner-soap hangt nog altijd boven de markt en in Jeddah zijn daar de verhalen over het mogelijke schorsen van Helmut Marko aan toegevoegd. De geruchten over de toekomst van Marko bij Red Bull hingen samen met de aanwezigheid van Red Bull CEO Oliver Mintzlaff in Jeddah. De Red Bull-topman op sportgebied heeft na een gesprek met Marko kort laten weten dat hij blij is met het huidige management van het raceteam en dat de leiding zich volledig op de sport zelf wil richten.

Marko is na afloop uitgebreider op de ontmoeting ingegaan. "We hebben een goed gesprek gehad. Natuurlijk is het belangrijkste dat de rust in het team terugkeert. Dat geniet nu prioriteit", verklaart de 80-jarige invloedrijke adviseur tegenover Sky Deutschland. "We zijn het op alle punten met elkaar eens. Ik blijf hier werkzaam. Mijn contract loopt nog drie jaar, maar het belangrijkste is dat de rust terugkeert." Of Marko dan ook het hele 2024-seizoen er is? "Dat is wel het plan", verklaart hij tegenover ORF. Achter de timing van het bezoek van Mintzlaff moeten we volgens Marko niet te veel zoeken: "Hij is er morgen ook bij in Dubai. Dan is de Thaise aandeelhouder er ook."

Er gingen verhalen rond dat Marko degene was die gevoelige informatie zou hebben gelekt, maar Marko ontkent in alle toonaarden dat hij het lek was. "Dat verhaal is compleet onzin. Ik ben al blij dat ik met mijn telefoon overweg kan", vertelt de Oostenrijker aan Sky. "Ik heb al die chats überhaupt nooit gezien." Tegenover ORF voegt hij daaraan toe: "Ik heb me hier bewust buiten gehouden. Dat ze mij aan het verhaal linken lijkt wel een vooropgezet plan. Sluw, zou Niki Lauda zeggen."

Na de kwalificatie liet Max Verstappen duidelijk weten dat hij zich achter Marko schaart. Mocht de adviseur vertrekken, dan kan dat volgens de wereldkampioen ook invloed krijgen op zijn eigen toekomstkeuzes. "Het was heel indrukwekkend [dat hij deze dingen zei] en daar ben ik heel dankbaar voor. Hij is een van de weinigen die het durft om loyaliteit te laten zien."

Kansen bij Mercedes?

Toto Wolff zette na alle geruchten de deur - enigszins met een knipoog - open voor Helmut Marko om naar Mercedes over te stappen als Verstappen die stap zet. "Ik heb dat gelezen. Ik ben hem dankbaar voor de aanbieding, maar ik hoef daar voorlopig geen gebruik van te maken", lacht de Red Bull-man.