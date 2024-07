Marko onthult: "Godzijdank komen er in Hongarije updates"

Ondanks dat de voorsprong van Red Bull Racing en Max Verstappen in beide kampioenschappen riant is, is men bij de Oostenrijkse renstal niet tevreden over de laatste Formule 1-races. Zo kon Verstappen tijdens de afgelopen Grand Prix op Silverstone pas in de slotfase van de race meedoen om de zege terwijl hij eerder met moeite in de top-vier rondreed. In gesprek met SPEEDWEEK.com vertelt Helmut Marko dat het beter moet en dat de RB20 op de Hungaroring voorzien wordt van nieuwe onderdelen. "Voor ons komt het er nu op neer dat alles perfect moet zijn om te winnen. We mogen geen kleine fouten meer maken", begint de Red Bull-adviseur. "Maar godzijdank komt er in Boedapest een upgrade. We hopen dat we daarmee weer een stap naar voren kunnen zetten."

Marko ziet de laatste twee races voor de zomerstop - een week na de Hungaroring staat de GP van België op het programma - als het ideale moment om toe te slaan. "Boedapest is een langzaam circuit en Spa is een van Max' favoriete circuits. Hij is daar altijd uitzonderlijk goed geweest", herinnert de Oostenrijker zich. "Maar één ding is zeker: de upgrade moet werken. In de basis staan we achter McLaren en - als je naar de race in Engeland kijkt - ook achter Mercedes. "

De weersomstandigheden lijken Red Bull echter in de kaart te spelen. Het is de verwachting dat het heet wordt en daar heeft de concurrentie dit seizoen meer moeite mee dan het team uit Milton Keynes. Marko denkt echter niet dat dat komend weekend een gunstige factor voor zijn team is. Ook put hij weinig vertrouwen uit de zege van Verstappen in Spanje, waar normaal gesproken duidelijk wordt welk team de rest van het seizoen de beste is. "Dat de temperaturen een rol gaan spelen en dat wie in Barcelona sterk is, ook ergens anders sterk is, daar geloof ik niet meer in. Ik betwijfel dat vanwege de situatie met de banden", vertelt de 81-jarige. "Het is belangrijk om de auto op de juiste temperatuur te krijgen, maar de Red Bull is nu niet meer de snelste auto. Dat moeten we corrigeren met deze update."