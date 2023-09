Marko: "Kijk niet naar Mercedes zolang het geen serieuze tegenstander is"

Max Verstappen heeft op het Autodromo Nazionale Monza Formule 1-geschiedenis geschreven door als eerste coureur ooit tien opeenvolgende Grands Prix te winnen. Er staat momenteel geen maat op de Nederlander en hetzelfde kan worden gezegd over Red Bull Racing als geheel, dat vooralsnog het hele seizoen ongeslagen is. Het is een bijzondere serie van coureur en team, al heeft Mercedes daar in de voorbije dagen wel enkele kanttekeningen bij geplaatst. Zo liet Lewis Hamilton noteren dat hij betere teamgenoten in de Formule 1 heeft gehad dan Verstappen. Toto Wolff suggereerde op zijn beurt dat de RB19 vooral op Verstappens rijstijl zou zijn gericht en gaf na de Italiaanse GP aan dat het nieuwe record "vooral leuk is voor Wikipedia."

Het zijn teksten waar Red Bull weinig mee kan, al laat Helmut Marko weten het wel tekenend te vinden voor de formatie waar zijn manschappen in 2021 nog een verbeten duel mee uitvochten. "Dit is precies het verschil. Wij kijken naar ons eigen team en proberen zelf zo goed mogelijk te presteren. Wij zijn niet met Mercedes bezig zolang ze geen serieuze tegenstander zijn", aldus de Oostenrijkse topadviseur in de paddock tegenover onder meer Motorsport.com. "Wij kijken naar onszelf, we doen ons best en we creëren geen verhalen om niets zoals zij dat doen."

Christian Horner reageerde vrijdag al op de suggestie van Wolff over de RB19 door het een 'total lack of understanding' van de Mercedes-teambaas te noemen. Na de race wil hij echter niet nog meer olie op het spreekwoordelijke vuur gooien en wil hij vooral Verstappen in de schijnwerpers zetten. "Ik wil daar eigenlijk niet in meegesleurd worden en geen commentaar op geven. Max breekt records en presteert momenteel op een ongelooflijk hoog niveau. Ik denk dat niemand ter wereld hem in deze auto kan verslaan, daar ben ik eigenlijk wel helemaal zeker van." Horner is van mening dat de glans er dan ook op geen enkele wijze vanaf moet worden gehaald. "Je moet erkenning opbrengen en applaudisseren voor wat Max momenteel doet. Daar moet op geen enkele manier iets aan worden afgedaan. Het is slechts zelden in de sport dat dingen zoals dit gebeuren. Het is gouden tijd voor hem en ook zeker voor ons als team."

