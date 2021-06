Marko over kansen Verstappen in Oostenrijk: "Ik reken op 50 punten"

Heel Red Bull Racing is goedgemutst afgereisd naar Oostenrijk. Niet alleen omdat het de komende twee races op de eigen Red Bull Ring mag afwerken, maar vooral ook omdat het Formule 1-team de afgelopen drie races op verschillende circuits heeft kunnen winnen en inmiddels weet dat het titelverdediger Mercedes overal pijn kan doen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook erg uitgesproken als hem door de Oostenrijkse website OE24 om een voorspelling wordt gevraagd. De oud-coureur gaat voor niets minder dan twee overwinningen van Max Verstappen in de Grands Prix van Stiermarken en Oostenrijk. “Ik zou blij zijn met vijftig [punten], ik ben serieus. Die extra punten voor de snelste ronde zijn dan niet eens echt nodig”, rekent Marko uit. “Mercedes lijkt te verzwakken en Max houdt van deze baan. En de Honda-krachtbron werkt hier bijzonder goed.”

De motorfabrikant bewaart goede herinneringen aan de Red Bull Ring. De Japanners wonnen in 2019 met Red Bull voor het eerst een Grand Prix in het hybridetijdperk, het begin van een opmars die ertoe heeft geleid dat Red Bull Racing Honda nu trots bovenaan het constructeurskampioenschap staat. Toch verlaat het Japanse merk aan het einde van het seizoen definitief de Formule 1, daar bestaat geen twijfel over, zegt Marko. “Het zijn Japanners. Ze zullen hun beslissing niet veranderen, dat zou gezichtsverlies betekenen. In de komende twee jaar zal Honda ons tegen betaling ondersteunen, daarna komen we met onze eigen motor.”