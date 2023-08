Met Max Verstappen en Sergio Perez achter het stuur is het team van Red Bull Racing dit seizoen de dominante factor in de Formule 1. Bij de coureurs staat Verstappen 125 punten voor op zijn Mexicaanse teamgenoot, terwijl het Red Bull-team met 503 punten meer dan het dubbele aantal van naaste belager Mercedes heeft. Uit de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport blijkt dat teams in een soortgelijke dominantie positie nog wel eens een stalorder doorvoerden, maar volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is de renstal niet van plan om dat dit jaar te doen. "Wij zijn daar open over", vertelt Marko aan Motorsport-magazin.com. "In principe doen wij niet aan stalorders of iets dergelijks. Dat doen we alleen als het team, de sfeer of ons concurrentievermogen eronder lijdt."

Voor de Oostenrijker is het daarom niet voor te stellen dat Lewis Hamilton naast Verstappen in de auto komt: "Wanneer je twee zulke sterren in het team hebt, gaat het wel eens mis, zoals we met Prost en Senna zagen. Zij keken toen alleen maar naar zichzelf, het team werd op de achtergrond gezet. Als we twee coureurs willen hebben die elkaar en ook het team respecteren, dan moet de onderlinge relatie ook goed zijn. Dat is met deze combinatie niet mogelijk." Wel denkt Marko dat Lando Norris in het team zou passen. "Dat kan ik me goed voorstellen", vertelt de adviseur.

Dominantie dankzij stabiliteit

Marko verklaart ook hoe het volgens hem komt dat Red Bull zo dominant is dit jaar: "Het team is in de kern de afgelopen jaren niet veranderd. Dus de continuïteit, maar ook de flexibiliteit van het team is groot. Ook worden we gesteund door de directie van Red Bull, dat is iets wat na het overlijden van Dietrich Mateschitz niet vanzelfsprekend was. Ondertussen hebben we geregeld dat we dezelfde vrijheid in het maken van keuzes hebben als we hadden toen Mateschitz nog leefde."

Video: De vijf conclusies na de eerste twaalf F1 Grands Prix van 2023