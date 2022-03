Marko: “Wel racen in Jeddah als veiligheid F1-paddock gewaarborgd is”

In de slotfase van de eerste vrije training werd een Aramco-locatie op minder dan twintig kilometer van het circuit aangevallen door Houthi's. "Wij zijn er niet direct door getroffen, al liet Max via de radio wel weten dat hij dacht dat zijn auto in brand stond. Hij rook een intense brandlucht. Wij hebben alle data gecheckt en concludeerden dat er niets mis was met de auto. Hij rook natuurlijk de geur van de explosie", laat Marko in gesprek met RTL Deutschland weten. "Daarna zijn we geïnformeerd dat het om een drone uit Jemen ging. De Saudi's hebben een goede verdediging en afweergeschut, maar op de één of andere manier is deze drone niet onderschept."

Het is bepaald niet de eerste keer dat Aramco-locaties in Saudi-Arabië worden aangevallen en als we de rebellen moeten geloven ook niet de laatste keer. Dat de aanval van vrijdag samenviel met de F1-actie kan Marko wel verklaren. "Ik denk dat deze timing heel bewust is. De rebellen weten dat ze tijdens een Grand Prix-weekend meer aandacht krijgen, dat is onderdeel van het concept." Gezien de raketaanvallen bij de Formule E in Riyadh en de situatie in Saudi-Arabië valt te zeggen dat dit een risico is dat de Formule 1 neemt door naar dergelijke bestemmingen te gaan, al voegt Marko toe dat het sowieso onzekere tijden zijn. "Wie had zich vijf weken geleden kunnen voorstellen dat we een oorlog in Europa zouden krijgen? Waar ben je nog veilig en waar niet? We hebben de pandemie, een oorlog in Europa en nu ook een raketaanval op ongeveer twintig kilometer. Het is niet normaal meer en ook niet leuk."

Racen als de veiligheid gegarandeerd is

Desondanks vindt Marko het begrijpelijk dat de Formule 1 het raceweekend vooralsnog wil doorzetten. Als de veiligheid in de omgeving niet volledig te waarborgen valt, lijkt er iets te zeggen voor afgelasten, maar Marko kan zich vinden in de lijn van F1. "Ik denk dat rijden het juiste is om te doen. Zoals gezegd gebeuren die drone-aanvallen hier vaker. Ze hebben een goed verdedigingsmechanisme en volgens mij is dit de eerste keer dat er zo'n explosie op deze schaal plaatsvindt. We moeten terreur niet ons dagelijks leven laten beheersen. We moeten nu vooral kijken of de veiligheid voor de komende twee dagen gegarandeerd is en als dat zo is, dan moeten we rijden."

Die veiligheid komt vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd weer ter sprake in een nieuwe bijeenkomst van de FIA en Formule 1 met alle teambazen en enkele coureurs. Ook Verstappen is daarbij aanwezig. Wat betreft de rijders, voegt Marko tot slot toe dat de reacties bij Red Bull gemengd zijn. "Max is er redelijk relaxed onder. Sergio is wel een beetje bang, maar leven in Mexico-Stad is niet veel veiliger."