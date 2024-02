Marko geeft inzicht in clausules in F1-contract Max Verstappen

Max Verstappen maakt al lange tijd deel uit van de Red Bull-familie. Hij debuteerde op 17-jarige leeftijd bij Toro Rosso en maakte in 2016 al de opstap naar Red Bull Racing. Die samenwerking beviel dusdanig goed dat de Nederlander zijn handtekening zette onder een contractverlenging waardoor hij nu tot en met 2028 zeker is van een F1-zitje bij de Oostenrijkse renstal. Vooralsnog lijkt er dus geen einde aan die samenwerking te komen, ook niet omdat Verstappen en Red Bull de afgelopen jaren de F1 domineren. De drievoudig wereldkampioen beschikt in zijn contract wel over clausules om eventueel onder dat contract uit te komen, onthult Red Bull-adviseur Helmut Marko.

"Zoals in elk Formule 1-contract zijn er clausules voor het geval er niet wordt voldaan aan bepaalde kwaliteitscriteria voor succes", zegt Marko tegen ServusTV. "Deze zitten ook in het contract van Max." Volgens de Oostenrijker zal voor Verstappen het salaris in ieder geval 'geen probleem' zijn. "Maar als we niet in staat zijn om hem een auto te leveren waarmee hij kan winnen... Natuurlijk is hij als coureur geïnteresseerd in succes. Je wordt er niet jonger op. Als hij bij Red Bull het licht niet ziet en deze criteria een rol gaan spelen, dan is het vrij duidelijk dat hij verder zal kijken: 'Waar zou er iets beters zijn?'", aldus Marko.

De rijdersmarkt is onlangs flink op zijn kop gezet door het grote nieuws dat Lewis Hamilton eind 2024 Mercedes afzwaait om de overstap naar Ferrari te maken. De zevenvoudig wereldkampioen maakt daarmee zijn jongensdroom waar. Toen Verstappen onlangs gevraagd werd naar een mogelijke overstap naar Ferrari op langere termijn, antwoordde hij: "Ik wil niet respectloos klinken, ik heb namelijk veel respect voor Ferrari, maar ik ben heel blij met waar ik nu zit. Ik voel me hier comfortabel en ben niet op zoek naar verandering."

De drievoudig Formule 1-kampioen wilde tegelijkertijd een overstap ook weer niet helemaal uitsluiten. "Ik weet uit mijn eigen leven dat je nooit nooit moet zeggen, maar voor nu denk ik er niet over na." Of hij überhaupt de behoefte voelt om zijn F1-carrière bij Ferrari af te sluiten? "Nee, dat is niet nodig voor mij. Natuurlijk is het een mooi merk en het heeft heel veel bereikt in de sport. Op dit moment is mijn focus gewoon op dit team. Daar ben ik gewoon druk mee bezig. De andere dingen zijn bijzaak."