Formule 1 GP van de Verenigde Staten

Helmut Marko investeert na vertrek bij Red Bull F1 in AI-start-up

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft geïnvesteerd in een Oostenrijkse AI-start-up

Lydia Mee

Gepubliceerd: 28 okt 2026, 13:59

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Outside the Paddock



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Voormalig Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko is investeerder geworden in een Oostenrijkse start-up op het gebied van kunstmatige intelligentie, waarmee mensen persoonlijke boodschappen kunnen achterlaten die na hun overlijden aan dierbaren worden bezorgd.

De 83-jarige, die aan het einde van vorig seizoen na meer dan twee decennia bij het bedrijf terugtrad uit zijn rol bij de renstal uit Milton Keynes, werd op 20 oktober tijdens een lanceringsevenement in het Mandarin Oriental-hotel in Wenen gepresenteerd als geldschieter van Lebensstimmen GmbH.

Het in Graz gevestigde bedrijf, dat internationaal onder de naam Words That Remain zal opereren, omschrijft zijn platform als een vorm van digitale levenseindeplanning. Gebruikers nemen tijdens hun leven boodschappen op of schrijven die, waarna ze na hun overlijden worden doorgegeven aan gekozen ontvangers.

Het bedrijf biedt ook een hulpmiddel waarmee rouwende families hun eigen woorden kunnen samenstellen en heeft een AI-rouwredenaar gelanceerd met de naam "de Fabertar", ontwikkeld met Toni Faber, de dompastoor van de Stephansdom in Wenen. Lebensstimmen zegt dat de "Fabertar" duidelijk als AI wordt aangeduid en niet bedoeld is om priesters of sprekers te vervangen, maar om te helpen waar zij niet beschikbaar zijn.

Helmut Marko, Red Bull Racing

Photo by: Luca Martini / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Marko, die het juniorenprogramma van Red Bull opbouwde en hielp om viervoudig kampioenen Sebastian Vettel en Max Verstappen te laten doorbreken, koppelde de investering aan zijn loopbaan in de autosport.

"In de autosport werd niets aan het toeval overgelaten; die werd verbeterd door de moed om nieuwe technologieën consequent in te zetten ten bate van mensen. Dat is precies de houding die ik in Lebensstimmen herken", zei Marko in het persbericht.

Het bedrijf werd opgericht door Philipp Berkessy, Markus Pinter en Lukas Stern, en is van plan zijn platform in het eerste kwartaal van 2027 volledig in Oostenrijk en internationaal te lanceren.

"Ieder mens heeft woorden die moeten blijven. Met Lebensstimmen maken we levenseindeplanning voor het eerst persoonlijk, digitaal en juridisch veilig. Vandaag begint een nieuwe afscheidscultuur, en die begint in Oostenrijk", zei Berkessy.

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- Het Motorsport.com-team

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