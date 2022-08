Red Bull-Porsche in F1: Hierdoor is de FIA-stemming weer uitgesteld

Red Bull en Porsche wilden eigenlijk tijdens de Oostenrijkse Grand Prix naar buiten treden met een gezamenlijk persbericht. De samenwerking vanaf 2026 zou dan worden aangekondigd, al was een keiharde voorwaarde dat de FIA voordien het nieuwe motorreglement zou bekrachtigen. Dat laatste is zoals bekend niet gebeurd, waardoor het gepland feestje is uitgesteld en niet tijdens de thuisrace kon plaatsvinden. Nadien wisten Red Bull en Porsche al dat het nieuws op een andere manier naar buiten zou komen en precies dat is gebeurd. Via de mededingingsautoriteiten in nota bene Marokko werd openbaar dat Porsche zich voor vijftig procent wil inkopen in de F1-tak van Red Bull. Een samenwerking die veel verder gaat dan motorleveranties dus.

Stemming uitgesteld, wanneer komt er witte rook?

Als Marko tijdens een exclusief interview met de Duitse tak van Motorsport.com wordt gevraagd naar de huidige stand van zaken, legt de Oostenrijker uit: "Het is eigenlijk heel simpel. Het besluit van de VW-top luidt: als het technische reglement past bij onze criteria, dan hebben twee merken het mandaat om aan de Formule 1 mee te doen. Die criteria gaan in eerste instantie over het budgetplafond, duurzaamheid, CO2-neutrale brandstoffen en gelijke kansen voor nieuwkomers. Dat laatste heeft bijvoorbeeld met extra tijd op de testbank te maken. Strikt genomen zijn deze dingen nog niet formeel vastgesteld. Het reglement zal via een e-vote [stemming per mail] aan het FIA World Motor Sport Council worden voorgelegd en pas als het wordt goedgekeurd, kunnen we officieel naar buiten treden."

De stemming waar Marko over praat, zou eigenlijk op 2 augustus plaatsvinden, maar is niet voor het eerst uitgesteld. Marko zinspeelde daar afgelopen weekend overigens al op in Hongarije. "Als die stemming doorgaat wel, ja... Al moeten de genoemde criteria eerst in het reglement zijn opgenomen, anders heeft stemmen geen zin. Dit kan de planning nog lastiger maken." Uit informatie van deze website blijkt dat de stemming is verschoven naar 8 augustus. Dat hoeft overigens nog niet te betekenen dat er op dezelfde dag meteen een aankondiging komt, als de stemming ditmaal al doorgaat. Maar in het meest gunstige geval wordt het dan aan het 26-koppige World Motor Sport Council voorgelegd, waarna de afhandeling nog enkele dagen kan duren.

Vertragen Mercedes en Ferrari het proces bewust?

Het zou het beste scenario zijn voor Red Bull en Porsche, al is de vertraging dan nog steeds significant te noemen. Het motorreglement zou eerst immers eind juni al worden afgehamerd. "Ja, maar dit is weer het gebruikelijke politieke spel in de Formule 1. De gevestigde orde - nu vooral Mercedes en Ferrari, aangezien Renault er ditmaal een beetje bij hangt - probeert voor zichzelf het beste eruit te halen. Daardoor moeten we tot een compromis komen waar iedereen mee kan leven. Dat zijn urenlange discussies, maar goed, die horen bij het politieke spel in F1."

Dat politieke spel draait zowel om de specifieke voorwaarden in het reglement als ook om bewust vertragen van het hele proces, zo legt Marko uit. "Des te minder tijd nieuwkomers hebben om zich voor te bereiden, des te beter het is voor de bestaande merken." In Spielberg ontkenden Ferrari en Mercedes logischerwijs nog dat ze de boel bewust vertragen, maar naast Marko bevestigen ook ingewijde bronnen dat beeld. Wat betreft de voorwaarden zijn de twistpunten trouwens tweeledig. "Dat gaat ten eerste om het aantal uur op de testbank dat nieuwkomers extra moeten krijgen. Daarnaast gaat het om geld. We zitten straks met een motorisch budgetplafond, maar wij hebben Red Bull Powertrains pas vorig jaar opgezet. De fabriek van Mercedes is al twintig à dertig jaar oud en dat geldt ook voor Ferrari. Die verschillen moet je wel meenemen in het kostenplaatje."

AlphaTauri ook met Porsche vanaf 2026

Het betekent concreet dat Red Bull-Porsche een eenmalige verhoging wil voor het afronden van de faciliteiten en een jaarlijkse verhoging van de maximale uitgaven, al is de vraag hoeveel. Als over al deze zaken overeenstemming wordt bereikt, is het plan overigens dat ook AlphaTauri vanaf 2026 met Porsche-motoren rijdt. Porsche zal zich niet inkopen in het zusterteam, zoals bij Red Bull Racing wel gebeurt, maar motorleveranties zitten wel in de pijplijn. "Dat is in ieder geval het plan, ja", besluit Marko zijn verhaal.