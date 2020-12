Marko legt uit waarom Albon het veld moet ruimen bij Red Bull

Voor het gebruikelijke eindejaarsinterview met Marko is er geen ontkomen aan: de rijderswissel bij Red Bull. Waar de Oostenrijkse topadviseur eerder dit jaar nog data liet zien om te tonen dat het verschil met Verstappen niet onoverbrugbaar zou zijn, is de realiteit nu anders. Gevraagd waar Albon uiteindelijk aan ten onder is gegaan, is het antwoord van Marko helder: "Aan een gebrek aan constantheid. En dat hij te snel onzeker wordt als de wind bijvoorbeeld aantrekt of ineens uit een andere richting komt."

Groot contrast met teamgenoot Verstappen

De 77-jarige man uit Graz wil daarmee vooral aangeven dat Albon leuk meedoet als alles crescendo gaat met Red Bull, maar dat hij in de problemen komt als er een zekere mate van improvisatie nodig is. "In die gevallen heeft hij disproportioneel veel tijd verloren. Dat gebeurt ook als de banden minder worden", vervolgt Marko tegen Motorsport.com. Het contrast met Verstappen is op dat vlak groot. "Onze auto is erg gevoelig voor wind, maar Max kan als het ware om die problemen heen rijden. Neem Hongarije maar als voorbeeld. Daar is Max voor één bocht zelfs vergeten om de DRS dicht te doen. Hij liet toen alleen even weten dat de auto wel wat onrustig aanvoelde", lacht Marko.

"Als je het zo bekijkt, is er op Ricciardo na eigenlijk niemand in de buurt van Max gekomen als teamgenoot. En des te langer de combinatie Ricciardo-Max samen reed, des te meer Max de overhand heeft gekregen." Inmiddels heeft Verstappen zichzelf verder ontwikkeld en is hij bij de beoordeling van het seizoen 2020 - door Motorsport.com althans - achter Lewis Hamilton op de tweede plek beland. "Daar ben ik het wel mee eens. Waarbij ik de prestaties van Hamilton vooral afmeet aan zijn race in Turkije. En niet aan veel van die andere wedstrijden, omdat we allemaal weten dat er eigenlijk weinig verkeerd kan gaan als je in een Mercedes zit."

Maar terug naar Albon: speelt er naast het gebrek aan consistentie en aanpassingsvermogen nog meer, is hij bijvoorbeeld niet te aardig voor een topcoureur? "Er zit zeker ook een mentale kant aan dit verhaal. Maar als je een teamgenoot hebt die altijd op topniveau presteert, ongeacht hoe de auto aanvoelt, dan is dat volgens mij van ondergeschikt belang. Maar als we toch over het mentale aspect praten, dan hebben alle berichten over tegenvallende resultaten hem wel onzeker gemaakt." Dat heeft vervolgens weer gevolgen gekregen op het asfalt. "Zijn achterstand op Verstappen is in de loop van het seizoen groter geworden in plaats van kleiner. Weliswaar marginaal, maar het gat is iets groter geworden."

Red Bull wil Albon best kortstondig uitlenen aan andere teams

De optelsom van deze factoren leidt ertoe dat Albon een jaar langs de zijlijn moet toekijken, al wil Marko hem nog wel zoveel mogelijk kilometers in een F1-auto aanbieden. "We hebben hem verteld dat hij bij het testwerk uitgebreid aan bod komt, zo komen er bijvoorbeeld meerdere testdagen om de banden voor 2022 te testen. Verder zal hij veel in de simulator zitten", licht de Red Bull-keuzeheer het takenpakket van Albon voor 2021 toe. "Hij zal bij veel van de races aanwezig zijn als reservecoureur. Dat gaat bij onze eigen teams al om vier cockpits. De kans op een invalbeurt is er dus wel degelijk. Verder zijn we bereid om hem uit te lenen, mocht er bij een ander team een situatie ontstaan waarin men kortstondig een coureur nodig heeft. Dit is dus nog niet het einde, we kijken vooral of we hem kunnen stabiliseren."

