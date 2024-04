Marko onder indruk van inhaalacties Tsunoda: Dacht vooral 'niet crashen!'

Yuki Tsunoda heeft tijdens de Japanse Grand Prix van 2024 uitstekende reclame voor zichzelf gemaakt. Niet alleen scoorde de RB-coureur voor het tweede raceweekend op rij punten, hij deed het bovendien voor het eerst in zijn Formule 1-carrière voor eigen publiek. Tsunoda leverde op het circuit van Suzuka in stijl. De thuisfavoriet, die door een zeer enthousiaste Japanse menigte luidkeels werd aangemoedigd, baarde opzien met zijn inhaalacties buitenom in de Esses. Het is een plek waar inhalen geen sinecure is - zelfs met een groot bandenvoordeel nog niet - maar Tsunoda deed het zondag tweemaal in één race.

Tsunoda op langere termijn geschikt voor Red Bull?

Het krijgt de handen van Red Bull-topadviseur Helmut Marko op elkaar, al lacht de Oostenrijker in de paddock na de vraag wat hij als eerste dacht bij het zien van Tsunoda's inhaalacties: "Ik hoopte vooral dat hij niet zou crashen!" In de praktijk heeft Tsunoda het wonderwel goed gedaan, zo concludeert ook de 80-jarige man uit Graz. "Volgens mij is dit de eerste keer in twaalf jaar dat een Japanse coureur weer punten scoort in zijn thuisrace, dus dat zegt wel iets." Marko refereert daarmee aan Kamui Kobayashi die het thuispubliek in 2012 compleet in extase wist te brengen door met zijn Sauber naar het podium te rijden.

Voor Tsunoda is het anno 2024 nog niet zo'n feest gebleken, al is het scoren van een punt ook al een prestatie an sich. In normale omstandigheden zijn Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin immers allen een maatje te groot voor het RB-team, waardoor bij de eerst tien rijden geen sinecure is. Het niveau dat Tsunoda momenteel haalt, roept ook de vraag op of hij op de langere termijn wellicht een gegadigde kan worden voor een zitje bij grote broer Red Bull Racing? Marko benadrukt dat Tsunoda daarvoor eerst deze stijgende lijn over een langere periode moet doortrekken. "We praten nu nog maar over vier races, al moet ik wel zeggen dat Tsunoda zich enorm heeft verbeterd", zo vervolgt Marko het interview met Motorsport.com in de paddock.

"Dit is zijn beste seizoen tot dusver en hij heeft ook al drie keer Q3 gehaald. Hij maakt geen fouten meer en vandaag waren zijn inhaalacties ongelooflijk. Onder de druk van alle Japanse fans is hij toch kalm gebleven, heeft hij niets doms gedaan en was hij vooral snel. Laten we zien hoe het vanaf hier verder gaat."

Ricciardo bewijst zichzelf geen goede dienst in Japan

Waar Tsunoda 'niets doms' heeft gedaan volgens Marko, valt dat niet helemaal te zeggen van de tweede RB-coureur. Daniel Ricciardo miste in de eerste raceweekenden snelheid en bleek in Japan al rap klaar. Hij trok snel na de start naar rechts, waar Alexander Albon op dat moment zat, terwijl de Aussie aan de linkerkant van de baan nog genoeg ruimte had om een crash te vermijden. Het heeft Williams wederom zeer ongewenste schade opgeleverd, al was het ook een domper die Ricciardo zelf niet echt kan gebruiken. "Ik zag dat hij in zijn linker spiegel keek, terwijl Albon aan de rechterkant zat. Ik zou het vooral een race-incident willen noemen. De chaos kwam ook doordat de RB-coureurs op mediums starten en de concurrenten om hen heen op softs", wil Marko nog niet al te hard oordelen over Ricciardo.

Video: De race van Tsunoda, de fans in Suzuka en de verdere Grand Prix van Japan besproken in een nieuwe F1-update