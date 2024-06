De voorbije Formule 1-races meldden de auto's van Mercedes zich ineens weer vooraan. De Duitse renstal kon tot de Grand Prix van Canada niet echt meedoen om de voorste plekken, maar na updates in Montreal gaat het een stuk beter. De formatie uit Brackley kwam de afgelopen twee races op het podium terecht en scoorde meer punten dan Ferrari. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat het goed nieuws is voor zijn team dat Mercedes mee kan vechten. "Als zij nu mee kunnen doen, dan is dat goed voor onze kansen voor het wereldkampioenschap", vertelt de Oostenrijker in gesprek met oe24.

Volgens Marko laten de andere concurrenten - en in het bijzonder Ferrari - te veel punten liggen om het Red Bull Racing echt lastig te maken, terwijl Max Verstappen continu het maximaal haalbare resultaat voor het team binnensleept. Zo zag hij de Nederlander in Spanje weer een uitstekende race afwerken. "Max wint omdat hij soeverein is, niet omdat de auto zo goed is", analyseert de man uit Graz, die tegelijkertijd waarschuwt dat Verstappen niet elke race perfect kan rijden. "Zelfs Max kan niet altijd op de limiet rijden. De inhaalactie om [in Spanje] aan de leiding te komen was zelfs voor zijn doen van buitengewone klasse."

Aan de andere kant van de Red Bull-pitbox zijn de resultaten de afgelopen races minder om naar huis te schrijven. Sergio Pérez kent sinds de GP van Miami een tegenvallende reeks en in Spanje kon hij opnieuw geen hoge ogen gooien en werd achtste, op bijna een minuut van teamgenoot en winnaar Verstappen. Toch is Marko enigszins mild voor de Mexicaan. "Checo startte van veel verder", aldus Marko. "Maar nu alles zo samen schuift, is het belangrijk dat je geen zwakke plekken hebt."

Dat het veld dichterbij elkaar zit als voorheen, is gezien de resultaten dit seizoen overduidelijk. Red Bull won bijvoorbeeld vorig jaar slechts één race niet, dit jaar staan er na tien races al drie zeges voor andere teams op de borden. Marko snapt dat het voor de fans mooier is, maar stelt voor Oostenrijk een duidelijk doel. "We willen onze thuisrace winnen."