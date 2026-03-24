Red Bull Racing was in 2025 met Max Verstappen nog de voornaamste concurrent van McLaren, maar inmiddels zijn beide teams niet meer de toppers van vorig jaar. In plaats daarvan strijden vooralsnog Mercedes en Ferrari om de podiumplaatsen, terwijl Red Bull de nodige moeite heeft om zich vooraan te melden.

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko, die eind 2025 zijn pensioen aankondigde, zegt in gesprek met OE24 nog niet gewend te zijn aan de nieuwe Formule 1 met de regels van 2026. "Die leeft eigenlijk alleen van de Ferrari-show bij de start", stelt de Oostenrijker. "Als je die weghaalt, gebeurt er niet veel. Een groot deel van de inhaalacties is eigenlijk gewoon voorbijrijden. Maar het is nog vroeg in het seizoen, misschien wordt het nog beter."

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben geen geweldige start van het F1-seizoen beleefd. Foto door: Lars Baron / Getty Images

Marko houdt uiteraard ook de verrichtingen van zijn voormalig werkgever nauwlettend in de gaten. Vooralsnog ziet dat er nog niet goed uit, maar hij houdt hoop dat het team het tij kan keren. "Red Bull staat erom bekend dat ze snel en effectief kunnen terugkomen", stelt Marko.

"In dat opzicht is nog alles mogelijk. Het goede is dat de twee races in april wegvallen, dat geeft hen extra tijd", doelt hij op het schrappen van de races in Bahrein en Saudi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer wordt opgemerkt dat dit ook twee kansen minder zijn om punten te scoren, countert hij: "Als je geen auto hebt waarmee je vooraan punten pakt, is dat geen nadeel."

Meer plezier in GT3

Onlangs gaf Max Verstappen aan nog veel contact te hebben met Marko, die hem zijn kans in de Formule 1 had gegund en sindsdien een goede band met hem heeft. De Oostenrijker heeft dan ook diens verrichtingen op de Nordschleife gevolgd, waar Verstappen in NLS2 de zege pakte, voordat het team werd gediskwalificeerd omdat het te veel bandensets had gebruikt.

"Het was indrukwekkend hoe hij zich door het veld heen werkte", merkt Marko op. "Ook al werd zijn team gediskwalificeerd: het was in de eerste plaats een training voor de 24-uursrace, en die was zeer geslaagd."

Verstappen heeft dit jaar al aangegeven dat hij meer plezier haalt uit de GT3-auto’s dan uit de nieuwe Formule 1-auto’s, waarin het veelal om energiemanagement draait. Marko vreest echter niet dat door dit soort uitstapjes de focus op de Formule 1 verloren gaat. "Daar haalt hij zijn plezier uit, dat was vorig jaar ook al zo", zegt Marko, wijzend op die uitstapjes. "Op een dag wil hij de 24 uur van Le Mans en Spa rijden, dus alle klassiekers."

Verstappen had bovendien aangegeven dat hij, als het aan hem had gelegen, al een demorun had gedaan op de Nordschleife met een F1-auto. Daar kwam het echter niet van. "Dat was twee jaar geleden", herinnert Marko zich. "Het risico was te groot. Als Max daar in een auto zit, weet hij precies hoe snel het record is en wil hij dat breken."