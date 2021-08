Marko hekelt incidenten met Mercedes: "Moet op mijn woorden letten"

Bij het ingaan van de zomerstop bezet Red Bull de tweede stek in beide kampioenschappen. Zonder die onfortuinlijke momenten in Groot-Brittannië en Hongarije had dat in beide klassementen P1 kunnen, of misschien zelfs moeten, zijn. Gevraagd of Marko woedend heeft gereageerd op beide voorvallen, luidt het antwoord: "Natuurlijk, ik was meer dan furieus. Het ging weer om een Mercedes-coureur die onze auto's uit de race heeft gehaald. De schade aan de auto van Perez is enorm, zijn motor is afgeschreven. De auto van Max konden we nog snel oplappen zodat hij in ieder geval door kon. Maar goed, zijn auto was totaal niet competitief meer."

"Dit was al het tweede weekend op rij dat we eruit zijn getikt door een Mercedes. We zijn onze leiding in het constructeurs- en rijderskampioenschap kwijt en dat is erg vervelend", vervolgt Marko in gesprek met het radiostation Newstalk ZB. Christian Horner heeft al aangegeven dat Red Bull na de zomerstop vol in de aanval gaat en dat is volgens Marko ook precies de mindset die het team moet hebben. Desondanks heeft hetgeen achter ons ligt wel implicaties voor de strijd tussen Hamilton en Verstappen, aldus de man uit Graz. "Je moet gewoon je eigen job blijven doen. Om het kampioenschap te kunnen winnen, moet je punten blijven scoren en de focus op de volgende races houden. Maar de relatie [tussen Max en Lewis] is wel voorbij."

Red Bull momentum niet kwijt, wel 'shit-incidenten'

Suggesties dat Red Bull het momentum kwijt is en Mercedes er ook op pure snelheid voorbij lijkt, veegt Marko gedecideerd van tafel. "Wij waren ook heel competitief in Engeland. We wonnen de sprintrace daar en lagen in de hoofdrace ook aan de leiding. Als we niet door Lewis uit de race waren getikt, dan hadden we die wedstrijd gewoon gewonnen. Onze simulaties bevestigen dat, dus op zich was onze snelheid best in orde. In Hongarije waren we minder competitief, dat klopt wel. Hamilton was daar zo'n twee tienden sneller dan wij."

Toch had de topadviseur ook goede hoop voor de krachtmeting op de Hungaroring. "Bij de start regende het en we weten dat Max één van de beste coureurs in de regen is. Daardoor keken we ook positief naar die race, maar ja, in de eerste bocht was het alweer 'boem': één Mercedes die twee Red Bulls te grazen nam. In beide races waren we erg competitief, maar het zou wel een fair gevecht moeten zijn en niet steeds beslist moeten worden door die shit-incidenten." Wat betreft die incidenten zinspeelt Marko voorzichtig op opzet, maar bedenkt hij zich net op tijd. "Ik vind het moeilijk om te geloven dat, nou ja... ik moet nu heel erg goed op mijn woorden gaan letten. Weet je wat, laat ik het hier maar gewoon bij laten."

