Helmut Marko bepaalt wie voor Red Bull Racing en AlphaTauri in de Formule 1 racen en welke jonge coureurs in het opleidingsprogramma van de renstal mogen. De inmiddels 80-jarige oud-coureur staat bekend om zijn harde aanpak. Wie niet presteert, vliegt eruit. Het meest recente slachtoffer is Dennis Hauger. Door tegenvallende prestaties moest hij het programma verlaten. "Het is zijn tweede jaar in de Formule 2 en kijk naar zijn resultaten, of [moeten we zeggen] non-resultaten...", gaf Marko tegenover Motorsport.com zijn verklaring voor het ontslag van de Noor.

Max Verstappen zelf werd in 2014 opgepikt door Marko. De Oostenrijker zag Verstappen het veld declasseren tijdens F3-regenraces op de Norisring. Marko ging in gesprek met de Verstappens en maakte uiteindelijk de keuze om de inmiddels drievoudig wereldkampioen meteen een stoeltje in F1 te geven. Het duurde even, maar inmiddels boeken Red Bull en Verstappen succes met elkaar. De laatste aanwinst van Marko is de 19-jarige Oliver Goethe. In 2022 brak de Duitser door met een titel in het Euroformula Open. Hij treedt in de voetsporen van onder meer Max Verstappen, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo. "Hij heeft een goede naam en is een goede jongen", zegt Marko tegen OE24. "Het is een Duitser, die in Londen en Monte Carlo woont. Hij was snel in de tests. Volgend jaar moet hij zich bewijzen in de Formule 3."

Goethe wordt opleidingsgenoot van onder meer Sebastian Montoya, de zoon van F1-icoon Juan Pablo Montoya, F2-coureurs Isack Hadjar en Ayumu Iwasa en natuurlijk Liam Lawson, die dit jaar voor Ricciardo inviel bij AlphaTauri. Stuk voor stuk zijn het talenten, die nog een mooie toekomst voor zich hebben in de autosport. Goethe wordt overigens al vergeleken met Vettel en Verstappen. "Hij heeft in zekere mate die nieuwsgierigheid", vervolgt de man uit Graz. "Maar het zoeken naar een nieuwe Verstappen heb ik al opgegeven, die bestaat simpelweg niet. Ik ben allang blij als we een toekomstig racewinnaar vinden."

Video: Motorsport.com blikt vooruit op de F1 Grand Prix van Las Vegas