Marko: Hamilton en Verstappen superieur, maar schrijf Vettel niet af

"Er springen momenteel twee coureurs bovenuit in mijn optiek", begint Marko tegenover Motorsport Magazin. "Allereerst Lewis Hamilton. Dat is ook overduidelijk, gezien zijn routine en zijn snelheid. Maar daarna komt Max al ontegenzeggelijk. Hij is qua karakter en uitstraling toch een soort tegenpool van Hamilton. En daarna komt volgens mij Leclerc, die heeft ook al ongelooflijke resultaten laten zien."

Voor de titelstrijd betekent dat concreet dat Marko inzet op een titanenstrijd tussen Hamilton en Verstappen. Daarvoor heeft de Limburger in de voorbije jaren al een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor de bal nu vooral bij Red Bull ligt. "Maar we geloven dat we een pakket kunnen samenstellen om minimaal om het kampioenschap mee te doen." Marko weet namelijk dat hij Verstappen daarvoor een auto moet geven, die niet - zoals in de voorbije jaren - enkel op hoogte dominant is. "We moeten net zoals Mercedes een auto hebben die misschien niet overal het snelst is, maar die wel overal mee kan doen." Als dat lukt, is het vervolgens aan Verstappen om de hoge verwachtingen waar de maken en Hamilton het vuur aan de schenen te leggen.

De naam van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel ontbreekt in al deze beschouwingen over een aanstaande titelstrijd. Afgaande op de voorbije jaren is dat niet eens zo vreemd, al vindt Marko dat de Duitser wel te makkelijk en te snel wordt afgeschreven. "Ik schrijf Vettel zeker nog niet af. Als hij zich weer opricht, een auto krijgt die bij hem past en ook nog enige steun vanuit het team krijgt, dan is Vettel ook zeker weer een kandidaat [voor de wereldtitel in 2020]", aldus de Oostenrijker die nog altijd een goede relatie met de Ferrari-coureur onderhoudt.

Vooral die passende auto is van cruciaal belang. De rijstijl van Vettel vraagt namelijk vooral om veel grip aan de achterkant, een wens waar in de gloriejaren bij Red Bull Racing altijd perfect op werd ingespeeld. Bij Ferrari liggen de kaarten tot dusver heel anders geschud, hetgeen ook meteen een deel van zijn worsteling verklaart. "Sebastian moet inderdaad een auto hebben die bij zijn rijstijl past. Maar als dat zo is, dan is hij absoluut weer van de partij."

Toch is het iets te makkelijk om een eventuele wederopstanding van Vettel enkel en alleen aan de auto op te hangen. Ook persoonlijk wordt de gevallen kampioen gedwongen om veerkracht te tonen. "Hij heeft nu een teamgenoot die altijd op de limiet rijdt. Daardoor moet Vettel uit zijn comfort zone treden en echt het gevecht aangaan. Maar dat kan hij wel, dat heeft hij zeker nog in zich. Maar goed: of hij de volledige motivatie nog heeft, dat zullen we dit jaar zien."

