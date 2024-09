Marko haalt opgelucht adem na mislukte F1-kwalificatie Norris

Na een sterke seizoensstart leek Max Verstappen opnieuw onbedreigd naar de Formule 1-titel te gaan, maar de laatste races heeft McLaren-coureur Lando Norris het gat laten slinken tot 62 punten. Met nog acht races te gaan en de goede vorm was het niet ondenkbaar dat de Brit het verschil in Baku nog verder zou verkleinen, maar na de kwalificatie is de kans daarop een stuk kleiner. Norris viel namelijk in Q1 al af en moet zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf de zeventiende plek beginnen. Red Bull-adviseur Helmut Marko vertelt in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports F1 dat het voor de eigen kansen goed nieuws is, maar stelt ook dat de titelstrijd nog lang niet over is.

"Als je relatief laat de baan op gaat en je komt een gele vlag tegen, dan is dat pech of je hebt te veel risico genomen", begint de Oostenrijker, die denkt dat er genoeg kansen zijn voor Norris om verder naar voren te komen in de race. "Het is makkelijk om hier in te halen en hij en de auto zijn snel genoeg, maar om vooraan mee te rijden heeft hij een safety car nodig - en dat kan hier nog wel eens gebeuren."

De kwalificatie van Red Bull Racing was ook niet overtuigend. De rijders haalden wel Q3, maar verder dan een vierde plaats voor Sergio Pérez en de zesde voor Max Verstappen kwam de Oostenrijkse renstal niet. "Aan de positieve kant hadden we de snelheid, Max maakte een van zijn zeldzame foutjes in bocht 16 en dat kostte ons zes tienden. Een tweede plaats was dus zeker mogelijk geweest", vertelt Marko over het resultaat. Verstappen gleed in de laatste bocht bijna overdwars en verloor daar veel tijd. "Als hij de eerste ronde wel goed had gedaan, dan had hij meer vertrouwen gehad voor de tweede. Het was geen grote fout, maar dit is Baku en je kan hier inhalen. Checo's long run zag er qua bandenslijtage ook goed uit, dus er is een realistische kans dat we in de race progressie boeken."

Video: Het foutje van Verstappen in Q3 in Baku