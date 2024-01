Marko: "Steiner werd slachtoffer van zijn eigen populariteit"

Acht jaar lang stond Guenther Steiner aan het roer van Haas F1, zijn geesteskind. Na zijn tijd bij Jaguar Racing en Red Bull Racing ging Steiner als teambaas aan de slag. Hij moest het Amerikaanse team van eigenaar Gene Haas naar voren helpen, maar slaagde er niet in. Voor Haas was het reden genoeg om het contract van Steiner niet te verlengen. In plaats daarvan zal Ayao Komatsu, sinds 2016 engineer bij het team, de touwtjes in handen nemen. Het toch wat onverwachte vertrek van Steiner leidde al snel tot vragen over de achterliggende redenen hiervan. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft wel een vermoeden waarom de relatie tussen Steiner en Haas op de klippen liep.

"Laten we het zo zeggen: iedereen die te populair wordt door een documentaire op Netflix, heeft de neiging om op te stijgen", zegt Marko tegen F1-Insider. "Maar als je te snel te hoog vliegt, crash je ook sneller. Ik heb alleen gehoord dat hij zijn populariteit wilde omzetten in aandelen in het team. Dat zag eigenaar Gene Haas niet meer zitten. Het is in onze sport ook zo dat het team altijd boven het individu gaat. Steiner werd slachtoffer van zijn eigen populariteit", oordeelt de Oostenrijker.

Steiner en Gene Haas hebben dat zelf echter niet als reden genoemd. Voor Haas draaide het vooral om de tegenvallende prestaties. "We zijn hier al acht jaar, meer dan 160 races - en we hebben nooit op het podium gestaan. De laatste paar jaar eindigden we als negende of tiende. Ik zeg niet dat dat Guenthers fout is, maar dit leek een goed moment om een verandering door te voeren en een andere richting te proberen. Het lijkt er niet op dat het gaat werken als we doorgaan met wat we hebben. Aan het eind van het liedje draait het om prestaties. Ik wil geen tiende meer zijn."

Steiner wilde onlangs niet ingaan op de reden van zijn vertrek. Wel gaf hij in gesprek met Motorsport.com aan dat hij ermee kon leven, wetende dat zijn contract afliep. Hij zal niet meteen zoeken naar een nieuwe uitdaging. "Weet je, ik heb geen haast", zei Steiner. "Er zijn altijd mensen die me zullen zien in de Formule 1. Ik heb veel mensen ontmoet en veel vrienden gemaakt. Als er iets interessants is dat me uitdaagt, dan zeg ik ja, maar gewoon op zoek gaan naar een baan om in de F1 te blijven, dat is misschien niet wat ik wil."