Marko licht grap over Aston Martin toe: "Zeker geen beschuldiging"

Na afloop klonk het in de paddock van het Bahrain International Circuit uit alle monden bij Red Bull Racing, alsof het van tevoren was afgestemd. Meteen nadat de kruitdampen van het vuurwerk waren opgetrokken, liet Marko met een glimlach aan deze site weten: "We hadden vandaag drie Red Bulls op het podium, alleen eentje met een andere motor." Als het niet veel later tijd is voor de persconferentie reageert Sergio Perez al even gevat. "Het is leuk om drie Red Bulls op het podium te zien." Als de volgende vragensteller aangeeft een vraag voor beide Red Bull-coureurs te hebben, onderbreekt Perez die ook met de opmerking: "We zijn hier allemaal Red Bull-coureurs, alle drie."

Fernando Alonso kan er best om lachen, al gaan de gedachten natuurlijk ook nog even terug naar vorig jaar. Toen ging de van Red Bull overgekomen Dan Fallows aan de slag bij Aston Martin als technisch directeur. In Barcelona verscheen het team uit Silverstone met wat in de paddock 'de groene Red Bull' is genoemd en sprak Marko meteen zijn zorgen uit, onder meer over de overdracht van data. Met de kennis van nu zijn daar helemaal geen signalen van gevonden, al liet Marko in Bahrein nog wel even bij Sky Deutschland weten: "Niet alleen Fallows is naar Aston Martin overgestapt, het gaat om meerdere medewerkers. Die hebben schijnbaar een goed geheugen."

Tijdens een uitgebreid interview met de Duitse tak van Motorsport.com - hier op YouTube te vinden - benadrukt Marko echter dat zijn grap in Bahrein helemaal niet in dat licht moet worden gezien. De opmerking over de drie Red Bulls was allerminst als een sneer bedoeld en al helemaal niet als een wijzende vinger naar de formatie uit Silverstone. "Absoluut niet, het moet ook zeer zeker niet als een beschuldiging worden gezien. Het was slechts een grappige opmerking van mijn kant. En als je naar het huidige veld kijkt, dan lijkt de Aston Martin nou eenmaal het meest op de Red Bull."

Dat Aston Martin afgelopen winter zo'n grote stap heeft gezet, vindt Red Bull juist lovenswaardig. Zo legde Alonso in de persconferentie al haarfijn - en ook ietwat venijnig richting Alpine - uit dat alle teams dit in principe hadden kunnen doen, maar dat niet ieder team de visie en de vastberadenheid van Lawrence Stroll heeft. Max Verstappen sloot zich bij die woorden aan door te stellen: "Bij Aston Martin zie je ook echt de drive en de ambitie om te winnen." De Red Bull-kopstukken zijn een vergelijkbare mening toegedaan, waarbij Christian Horner afsluitend nog laat weten: "Aston Martin heeft eigenlijk aan alle teams laten zien wat er mogelijk is. Ze hebben erg goed werk geleverd. En sowieso is namaken erg vlijend, dat is eigenlijk het grootste compliment dat je kunt krijgen. In dat opzicht is het best aardig om te zien dat onze oude auto nog zo goed mee kan komen..."

