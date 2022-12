Marko krijgt goed nieuws in gesprek met nieuwe F1-leiding Red Bull

De dood van Dietrich Mateschitz heeft logischerwijs een behoorlijke impact op Helmut Marko gehad. De Red Bull-motorsportchef verloor eerst goede vriend Niki Lauda en met Mateschitz waren het de spreekwoordelijke vier handen op één buik. De korte lijnen tussen Marko, Mateschitz en in iets mindere mate Christian Horner golden zelfs als één van de belangrijkste factoren achter het succes van Red Bull. Grote thema's werden bijzonder snel afgehamerd, hetgeen ook een cruciale rol heeft gespeeld in de afgeketste motorendeal met Porsche richting het F1-seizoen 2026.

Na de dood van Mateschitz is de situatie zoals bekend veranderd en is er vanuit de Red Bull-top geschoven met de verantwoordelijkheden. In de nieuwe structuur vallen de Formule 1-projecten (Red Bull Racing en AlphaTauri) onder Oliver Mintzlaff, die vooral bekendheid geniet uit de voetbalwereld. Na afloop van een zeer succesvol seizoen voor Red Bull Racing is het in Graz tot het eerste inhoudelijke gesprek tussen Marko en Mintzlaff gekomen. "Het was niet onze eerste kennismaking, maar inderdaad wel het eerste gesprek over de toekomst en hoe we die aan willen vliegen", laat Marko terugblikkend aan de Kleine Zeitung weten.

Marko sprak meteen na de dood van Mateschitz al het vertrouwen uit dat de Formule 1-projecten van Red Bull op dezelfde voet door kunnen gaan. Door het gesprek is hij in dat vertrouwen gesterkt. "We zitten op dezelfde golflengte en Oliver heeft zich ook zeer goed laten informeren over het team. Het is natuurlijk geen geheim dat wij het vlaggenschip van Red Bull zijn. Red Bull Racing staat al lange tijd op sensationele hoogte wat betreft de cijfers, de successen en marketing. We waren het er dan ook snel over eens dat we op dezelfde, succesvolle manier verder willen met het team."

Marko benadrukt dat er geen enkele aanleiding is om dingen te veranderen. Na het wegwerken van Mattia Binotto kwamen er verschillende lijstjes naar buiten waaruit bleek dat beide Red Bull-teams de langstzittende teambazen hebben met Christian Horner (sinds 2005) en Franz Tost (sinds 2006). Het zegt iets over de stabiliteit die Marko onder de nieuwe eindverantwoordelijke graag wil houden. "Continuïteit is zonder enige twijfel een hele belangrijke bouwsteen van ons succes, ook al stemmen de prestaties van AlphaTauri in het afgelopen seizoen ons niet tevreden. Maar die zullen we in deze fase van het jaar analyseren en dan zien welke koers we daar in de toekomst mee gaan varen", sluit hij cryptsch af over het zusterteam - ook in het licht van de Honda-geruchten.