Marko: Goed dat F1 signaal afgeeft aan Rusland, Mazepin hoeft niet weg

De 'speciale militaire operatie' van Vladimir Poetin in Oekraïne heeft ook in de sportwereld geleid tot sancties tegen Rusland. In de autosport zijn evenementen zoals de WTCR-races en Formule 1 Grand Prix (voorlopig) uit Sochi gehaald. Het Internationaal Olympisch Comité roept echter op om nog een stap verder te gaan. Het IOC vraagt sportbonden om Russische atleten uit te sluiten van internationale competities, hetgeen Nikita Mazepin in de Formule 1 de kop zou kunnen kosten.

Helmut Marko heeft over beide zaken een uiteenlopende mening. Om te beginnen is hij zeer te spreken over het besluit van de koningsklasse om Rusland van de kalender te halen. "Ik denk dat dit de enige mogelijkheid is om jezelf als sport te profileren. Het zou alleen maar contraproductief werken als we Rusland de kans bieden om zich met een Grand Prix positief op de kaart te zetten", aldus Marko in gesprek met RTL Deutschland.

Gevaagd of de teams een duit in het spreekwoordelijke zakje hebben gedaan, reageert de 78-jarige Oostenrijker: "Er was helemaal geen extra druk nodig. Ook vanuit de coureurs was glashelder dat ze niet in een land willen racen dat op zo'n agressieve wijze een oorlog ontketent. Onze rechtenhouder Liberty is meteen met een duidelijke afzegging gekomen en je ziet dat de sport wereldwijd deze lijn doorzet."

Coureurs uitsluiten op basis van nationaliteit?

De oproep van het IOC maakt ook deel uit van die wereldwijde lijn. Zo zijn Russische atleten in meerdere sporten uitgesloten van deelname en hebben de UEFA en FIFA ook een duidelijke grens getrokken. De FIA praat dinsdag over deze kwestie, al is Marko niet van mening dat Mazepin op basis van zijn nationaliteit moet worden uitgesloten. "We moeten afwachten wat er op dat vlak gaat gebeuren. Maar als Mazepin zonder de financiële steun van Uralkali in het team kan blijven, moet je hem volgens mij niet op basis van zijn nationaliteit uitsluiten. Medvedev is ook nog niet uitgesloten van het internationale tenniscircuit. Het gaat in eerste instantie om de financiering van Rusland."

Wat betreft die financiering is de toekomst van Mazepin ook ongewis. Haas heeft alle Uralkali-uitingen van de auto gehaald en teambaas Guenther Steiner heeft laten weten dat het F1-zitje van Mazepin voor 2022 niet is gegarandeerd. Het voortbestaan van Haas is niet in gevaar als de banden met Uralkali definitief worden doorgesneden en daar kan Marko zich wel iets bij voorstellen. "Uralkali is weliswaar de hoofdsponsor, maar door alle beperkingen in het bankverkeer denk ik dat het financieren van een F1-team niet eens meer mogelijk is. In dat opzicht lost het probleem zichzelf op."

Marko voegt toe dat hij persoonlijk behoorlijk is geschrokken van de Russische inval en de situatie in Oekraïne. "Ik dacht dat we door de coronapandemie al behoorlijk van de wijs waren gebracht, maar nu hebben we een oorlog in Oekraïne, een land dat zich maar 450 kilometer van de Oostenrijkse grens bevindt. Het is onvoorstelbaar dat zoiets nog kan. Als je de brutaliteit ziet waarmee er gevochten wordt en ook nog eens de dreigementen hoort, dan is het gewoon schrikbarend. Het laatste conflict voor onze voordeur, dat was ook aan de Oostenrijkse grens, is de Joegoslavië-oorlog geweest zo'n dertig jaar geleden. Het positieve vind ik nu wel dat Europa eensgezind optrekt en laat zien 'zo kan het niet langer'", besluit Marko.