Marko gevat na toprace Alonso: "Staan drie Red Bulls op het podium"

Red Bull Racing is in Bahrein uit de startblokken geschoten. Waar het team uit Milton Keynes vorig jaar nog een dubbele DNF te verduren kreeg, staat er nu een één-tweetje op het bord. "Dit is de beste manier om het seizoen te beginnen", reageert de Oostenrijker stralend in de paddock. Opvallend genoeg is Marko niet verbaasd door de overmacht waarmee Red Bull de eerste race naar zijn hand heeft gezet. "Nee hoor, ik ben niet verrast. Als je de lange runs hebt gezien, dan was het namelijk al wel duidelijk. Alleen als Charles Leclerc in de race was gebleven, dan had het beeld er qua voorsprong iets anders uit gezien."

Desalniettemin was Red Bull een klasse apart in de woestijn. De sleutel tot succes? Het Pirelli-rubber in leven houden. "Ons bandenmanagement was zowel qua chassis als ook qua coureurs geweldig. Dat maakte het verschil. Dit circuit heeft een hele specifieke asfaltlaag en daar hebben wij ons voordeel mee gedaan." Dat laatste is misschien opvallend na de balansproblemen op vrijdag en zaterdag, al looft Marko het team vooral in dat opzicht. "Gelukkig hebben we een zeer ervaren groep met technische mensen. De meeste mensen daarvan werken al 15 jaar bij ons team. Daarnaast helpt het natuurlijk dat wij twee ervaren en zeer goede coureurs hebben. Ze geven allebei gedetailleerde informatie en dat helpt eveneens als je problemen hebt", laat Marko desgevraagd aan Motorsport.com weten.

Marko geniet van strijd tussen Alonso en Hamilton

Red Bull heeft de problemen zo wonderwel opgevangen en de concurrentie het nakijken gegeven. Die concurrentie werd aangevoerd door Aston Martin en meer specifiek door Fernando Alonso. Ook dat lijkt een aardige verrassing, al denkt Marko daar anders over. "Ik heb het voor de race al gezegd: Alonso wordt derde. Zijn gevecht met Hamilton was ongelooflijk, hard racen maar fair. Dat was echt old school, erg mooi om te zien. Als Fernando in een betere positie was gestart, dan had hij niet zoveel tijd verloren achter Mercedes en had hij misschien wel een bedreiging voor ons kunnen zijn."

Alonso denkt daar zelf overigens anders over en laat in de persconferentie weten dat hij met een betere uitgangspositie alsnog zeker twintig seconden achter Verstappen was geëindigd. Desondanks brengt de aanwezigheid van Alonso op het ereschavot wel een lach om de mond van Marko: "Vandaag hadden we drie Red Bulls op het podium, die laatste alleen met een andere motor!" Hij duidt daarmee op het feit dat de AMR23 is geïnspireerd op de Red Bull, al moet gezegd dat er ook verschillende elementen van Ferrari en Alpine in zitten. Aston Martin heeft vooral heel goed naar de verschillende concepten gekeken en het beste van alle werelden gepakt. Met het totaalpakket geeft het klantenteam uit Silverstone het nakijken aan het fabrieksteam van Mercedes. Het is een pijnlijke constatering voor Toto Wolff en de zijnen, al is Marko daar natuurlijk totaal niet mee bezig als de nacht zijn intrede maakt in Bahrein: "Voor ons had het jaar niet beter kunnen beginnen."

