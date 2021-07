Marko: Russell zou zeker het overwegen waard zijn voor Red Bull

In de aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk kondigde Mercedes aan dat Lewis Hamilton zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw tweejarig contract. Daarmee is het eerste zitje bij de regerend wereldkampioenen voor 2022 bezet. De vraag is echter wie Hamilton volgend jaar vergezelt bij de Duitse fabrieksformatie. De strijd om dat zitje lijkt te gaan tussen zijn huidige teamgenoot Valtteri Bottas en Williams-coureur George Russell. De 23-jarige Brit maakt onderdeel uit van het opleidingsprogramma van Mercedes en wordt alom gezien als de favoriet om in 2022 naast Hamilton plaats te nemen.

Een contract is er echter nog niet en dus is het nog onzeker of Russell ook daadwerkelijk de overstap naar de fabrieksformatie gaat maken. Zo heeft Lewis Hamilton al te kennen gegeven dat het in zijn ogen niet nodig is dat Mercedes hem een nieuwe teamgenoot geeft. “Valtteri is de beste teamgenoot die ik ooit heb gehad. En dan heb ik het niet alleen over het sportieve aspect, maar over alles wat bij een teamgenoot komt kijken”, vertelde de zevenvoudig wereldkampioen. Volgens teambaas Toto Wolff heeft Hamilton niets in de melk te brokkelen over wie zijn teamgenoot wordt, maar toch is het dus nog niet zeker dat Russell promotie krijgt.

Mocht Mercedes besluiten dat Bottas mag aanblijven en Russell opnieuw buiten de boot vallen, dan is er mogelijk een verrassende kaper op de kust. “Russell is zeker een overweging waard, met de prestaties die hij nu bij Williams laat zien”, zegt Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko in een interview met onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total. Zelf verwacht de 78-jarige Oostenrijker echter niet dat het zover zal komen. “Dat is echter utopisch. Het zou namelijk zo’n grote blunder zijn als Mercedes hem laat gaan, dat ik me eerlijk gezegd niet kan voorstellen dat het gaat gebeuren.” Gevraagd of Russell echt op een aanbieding van Red Bull kan rekenen als Mercedes geen plek voor hem heeft, antwoordde Marko ontwijkend: “Als ik goed geïnformeerd ben, is dit niet relevant.”