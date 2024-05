Zo halverwege de Formule 1 Grand Prix van Imola leek er geen vuiltje aan de lucht voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur had een aardig gat geslagen naar nummer twee Lando Norris en leek onbedreigd naar de overwinning te rijden. In de slotfase van de race werd het echter razendspannend. Op de harde band dichtte Norris ronde na ronde het gat, maar met net iets meer dan zeven tienden ging de zege toch naar Verstappen. Red Bull-adviseur Helmut Marko is lovend over de manier waarop zijn pupil won. "De manier waarop Max in de laatste rondes Lando achter zich en de auto op de baan hield, was een meesterlijke prestatie", aldus de Oostenrijker bij Speedweek.

Naast het knappe rijden van Verstappen wijst Marko ook naar Norris als oorzaak van het behalen van de zege. "Gelukkig voor ons maakte hij ook een paar fouten, waardoor de Engelsman niet in de DRS van Verstappen kon komen", legt Marko uit.

Wat volgens hem ook indrukwekkend was, was de manier waarop Verstappen met de druk van Norris omging. De Red Bull-coureur had al een zwart-witte waarschuwingsvlag gekregen vanwege het overschrijden van track limits en kon geen fout meer permitteren. "Dat was het volgende meesterwerk van hem. Hij maakte geen fout en kon Lando op afstand houden."

Bandenproblemen

Op het circuit van Imola begon Red Bull het weekend niet al te best. Verstappen klaagde over een gebrek aan balans in de auto, iets wat volgens Marko terecht was. "We hadden in Italië nieuwe onderdelen met ons mee. Als die niet goed op elkaar aansluiten, dan krijg je een probleem met de banden in het juiste window krijgen", vertelt de invloedrijke man uit Graz. "Wij zijn niet de enige met dit probleem. Ik kan me nog herinneren dat in Miami McLaren op de mediums in de kwalificatie heel snel was, maar dat ze op de zachte band geen fatsoenlijke ronde konden rijden. Dat blijft iets heel lastigs."