Helmut Marko: “Gelukkig geen vragen over perfect F1-seizoen meer”

Ondanks dat Red Bull in Melbourne moeite had om de RB20 goed afgesteld te krijgen, was de auto net op tijd op punt om Max Verstappen op zaterdag de pole-position te laten pakken. Ook voor de race zou de wagen er goed uit hebben gezien, maar Verstappen viel al vroeg uit door een remprobleem, terwijl teamgenoot Sergio Pérez performance verloor door een tear-off onder de auto.

Als Motorsport.com vraagt of al duidelijk is wat het remprobleem bij Verstappen heeft veroorzaakt, antwoordt Helmut Marko in de paddock van Albert Park: “Nee, we weten wat er gebeurd is, maar we weten nog niet waarom het is gebeurd. De rem bleef tijdens de eerste ronde hangen. Max verloor de auto bijna in een van de bochten. En kort daarna zat de rem compleet vast.”

Verstappen reageerde zondag nuchter op zijn eerste uitvalbeurt na 43 races op rij te zijn gefinisht. “Dit soort dingen kunnen gebeuren”, merkte hij op. “We wisten dat deze dag een keer zou komen en kunnen alleen maar trots zijn op het feit dat we een geweldige reeks hebben neergezet met negen opeenvolgende overwinningen.” Marko kijkt er op dezelfde manier naar als zijn stercoureur: “Natuurlijk, maar ik denk dat hij deze race ook gewonnen zou hebben. Ik heb met Max gesproken en hij zei dat hij zich verder geen zorgen maakte over de auto. Zelfs met het remprobleem kon hij Sainz nog makkelijk volgen. Maar laten we het positief bekijken: de vraag die we steeds gesteld kregen of we alle races kunnen winnen, die behoort nu tot het verleden.” Met een lach: “Dus van dat probleem zijn we nu verlost!”

Door de DNF blijft Verstappen in het kampioenschap op 51 punten staan. Charles Leclerc, die achter Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz tweede werd in Melbourne, klom naar de tweede plek in het klassement. De Monegask staat na drie races op 47 punten. Pérez, die zondag als vijfde de eindstreep passeerde, komt daarna met 46 punten. Zo ziet het plaatje in het kampioenschap er ineens totaal anders uit. “Het ligt op het moment veel meer open”, erkent Marko. “Maar ik hoop dat de problemen die we hadden - want ja, we hadden het hele weekend problemen - alleen betrekking hebben op dit circuit, zoals dat vorig jaar ook met Singapore het geval was. En ik verwacht dat Max vol motivatie op Suzuka aankomt en daar op een echt rijderscircuit zal laten zien wie hier de koning van het hele spel is.”