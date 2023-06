Marko: "Gelukkig lag Ferrari ver achter, want ze waren op beide compounds sneller"

De Canadese Grand Prix 2023 gaat voor Red Bull Racing de boeken in als overwinning nummer honderd. Max Verstappen leidde de race van start tot finish, al was de krachtmeting in Montreal volgens Helmut Marko niet zo makkelijk als dat het voor buitenstaanders leek. "Het is ons godzijdank gelukt. We hadden het vooraf nooit voor mogelijk gehouden om toe te treden tot de eliteclub van teams met honderd overwinningen", laat Marko bij de Oostenrijkse televisie weten.

"Maar makkelijk was het zeker niet", voegt de topadviseur er meteen aan toe. "We hadden problemen om onze banden op temperatuur te krijgen, vooral met de harde banden. De race was lastiger dan dat we vooraf hadden gedacht." Geluk bij een ongeluk is volgens Marko geweest dat Ferrari na een dramatische zaterdag van ver moest komen. "Ik moet zeggen: godzijdank moest Ferrari zo ver naar achteren starten, want zij waren op beide compounds eigenlijk het snelst", duidt hij op de mediums en de harde banden van Pirelli. Marko had vrijdag na de long runs ook al laten weten Ferrari als een grotere bedreiging te zien dan Mercedes.

"Max heeft zelf ook nog twee momentjes gehad vandaag. Allereerst raakte hij een vogel. Dat is voor de vogel in kwestie niet goed afgelopen, maar gelukkig hebben we geen schade qua koeling of iets dergelijks opgelopen. Het tweede is dat hij iets te overmoedig over de kerbstones ging. Ik weet niet of hij dat zelf ook op TV zag, zoals hij wel vaker met dingen heeft. Dat laat trouwens ook weer zien hoeveel denkcapaciteit hij nog over heeft. Het overzicht dat hij heeft, is ongelooflijk. Wat er op het moment zelf gebeurt, ligt eigenlijk alweer achter hem, waardoor hij steeds naar voren kan kijken."

Ondanks de uitdagingen die Marko opsomt, stond er uiteindelijk 'gewoon' een Red Bull-coureur op de hoogste trede van het podium, waar Adrian Newey voor de gelegenheid mee naartoe ging. Het markeert zege nummer honderd, al gaat dat Marko dat persoonlijk niet groots vieren in Montreal. "Onze vlucht vertrekt al snel. Maar in het vliegtuig zullen we vast wel wat drinken en genieten, zodat het besef er echt komt." Marko kijkt in ieder geval uit naar de eerstvolgende race op de kalender, de thuiswedstrijd van Red Bull in Oostenrijk. "Dat zal een groot volksfeest worden! Het geeft me eerlijk gezegd iets meer rust om al met die honderdste zege op zak naar Oostenrijk te gaan in plaats van dat we daar nog hadden moeten pakken."