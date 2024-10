Marko wijst grootste verschil aan tussen Norris en Verstappen

Lando Norris is de laatste Grands Prix aardig ingelopen op Max Verstappen. Verstappen heeft nog wel 52 punten voorsprong op zijn concurrent voor de Formule 1-titel, maar met nog zes races en drie sprintraces zijn er genoeg mogelijkheden voor Norris om het gat te overbruggen. Toch twijfelt Red Bull-adviseur Helmut Marko er totaal niet over wie er wereldkampioen wordt. "Verstappen", stelt de invloedrijke Oostenrijker in gesprek met Motorsport-Magazin.com.

Marko ziet vooral dat Verstappen op mentaal vlak een stapje voor heeft op Norris. "Hij is de beste, de snelste en op mentaal vlak heeft hij het meeste zelfvertrouwen", aldus de 81-jarige adviseur. "Lando Norris heeft, zoals we weten, wat zwakke punten als hij moet starten. Ik heb gelezen dat hij bepaalde rituelen moet volgen om dan überhaupt te presteren." Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc - die op 86 punten van Verstappen staat - hoort volgens Marko nog bij de kanshebbers voor de F1-titel: "Theoretisch gezien kan hij nog meevechten."

Ook al heeft Red Bull sinds de Grand Prix van Spanje geen enkele race meer punten dan McLaren bijeen weten te sprokkelen, blijft Marko ook nog positief over het binnenhalen van de constructeurstitel. De Oostenrijkse renstal moet op dat gebied de komende GP-weekenden 41 punten goedmaken op de Britse concurrent, maar Marko ziet kansen. "Als onze auto het goed gaat doen en Max weer races gaat winnen - ik ga ervan uit dat hij er nog één of twee wint - dan komt ook Sergio Pérez weer dichterbij. Dan zijn derde en vierde plekken weer mogelijk en dan ziet het er op het gebied van het constructeurskampioenschap er ook beter uit."

Fouten

Red Bull heeft de relatief geringe achterstand mede te danken aan de fouten die McLaren dit jaar heeft gemaakt. Marko ziet gebrek aan ervaring als mogelijke oorzaak. Hij herkent dingen die misgaan bij de concurrent. "Je ziet dat McLaren nog veel fouten maakt, zowel op strategisch als op operationeel vlak", verklaart de man uit Graz. "Wij hadden in 2009 - ondanks dat we toen de snelste auto hadden - de titel niet verloren. We waren als team nog niet gerijpt genoeg en ook nog niet gesetteld."