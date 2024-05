Marko: Voorzie geen domino-effect, Red Bull moet Max Verstappen topauto bieden

Terwijl de baanactie nog altijd crescendo verloopt voor Red Bull, wordt er in de paddock van Miami - overigens op het veld van het Hard Rock Stadium - meer gesproken over alle ontwikkelingen achter de schermen. Adrian Newey heeft afgelopen week ook formeel bekendgemaakt Red Bull aan het begin van volgend jaar te verlaten. Het vormt in het licht van de interne onrust wellicht geen verrassing, al laat Helmut Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten: "Ik ben wel verrast dat het zo snel is gebeurd. Het is natuurlijk een groot verlies omdat hij een geweldige persoonlijkheid is en de beste ontwerper met het meeste succes. Maar ik denk niet dat we zullen lijden omdat we een sterk technisch team hebben."

2026 wordt de echte test, Newey vroeg laten gaan is 'eerlijk'

Het sluit aan bij de woorden die Max Verstappen tijdens de mediadag al uitsprak, dat de rollen binnen Red Bull gaandeweg zijn veranderd en dat het collectief sterk blijft. "Onze technische afdeling is een goede mix van ervaren mensen als Pierre Waché en van jonger talent zoals Ben Waterhouse. Ik denk dat dit een goede combinatie is om de standaard hoog te houden." Waar Marko laat noteren dat Red Bull niet snel zal lijden, luiden de verwachtingen dat de gevolgen zich in 2024 en 2025 sowieso nog niet laten voelen. Het kampioensteam uit Milton Keynes beschikt momenteel over de beste auto en doordat het reglement volgend jaar stabiel blijft, zou de bolide van 2025 ook nog meer dan competitief moeten zijn.

De grootste uitdaging volgt richting 2026, weet Marko ook. "Dan moet het technisch team laten zien dat ze het ook zonder Adrian kunnen. Maar natuurlijk was dat juist één van zijn grootste kwaliteiten, als er nieuwe reglementen kwamen. Dan wist hij die vaak als beste te lezen. Maar zoals gezegd hebben we een gevarieerd technisch team dat hongerig blijft naar succes, met een goede mix van ervaren en jonge mensen. Ik denk dat zij het goed zullen doen." Het meest verrassende aspect richting 2026 is wellicht dat Red Bull Newey al relatief vroeg laat gaan. Het team had hem in theorie aan zijn gardening leave kunnen houden, waarmee hij tot het eind van 2026 niets voor een ander team had kunnen betekenen. "Dat klopt, maar met al zijn verdiensten voor ons team moet je ook rechtvaardig zijn. Het was de wens van iedereen om een eerlijke oplossing voor beide partijen te vinden."

"Zolang we Max een winnende auto bieden, denk ik dat hij blijft"

Vervolgvraag na het Newey-nieuws luidt vooral hoe het bij Red Bull verder gaat. Zo gooide McLaren CEO Zak Brown tijdens de persconferentie nog maar wat olie op het vuur. Hij liet weten dat McLaren de afgelopen tijd meer cv's van Red Bull-personeel heeft ontvangen en dat hij een domino-effect verwacht. Marko vreest daar niet meteen voor. "Alle andere mensen hebben langlopende contracten. Zolang we Max een winnende auto kunnen bieden, denk ik dat ook hij blijft. Ik zie een domino-effect dus niet meteen gebeuren." Verstappen heeft in Miami laten doorschemeren dat geld - zo ook een mogelijk astronomisch bod van Mercedes - geen rol speelt bij zijn toekomstoverwegingen en dat het hem puur om de prestaties gaat. "Exact", haakt Marko in. "En daarom moeten wij hem een winnende auto bieden."

Hamvraag bij Verstappen is wat hij richting 2026 gaat doen. Waar Red Bull dit jaar en volgend jaar normaliter nog over zeer goed materiaal beschikt, ligt richting het nieuwe reglement alles open. Aan de chassiskant moet Red Bull het zonder Newey stellen en op motorisch vlak breekt er met Red Bull Powertrains-Ford ook een compleet nieuwe periode aan. Het levert risico's op, al benadrukt Marko: "Die risico's zijn er voor iedereen. We krijgen dat jaar een volledig nieuw chassis- en motorreglement, dus dat brengt voor iedereen risico's met zich mee. Maar nu is het nog maar 2024 en ligt onze focus eerst op het winnen van een nieuw kampioenschap", zo sluit de 80-jarige Oostenrijker af.