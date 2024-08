Dat er dit jaar niks meer gaat wijzigen aan de line-up van Red Bull Racing en zusterteam RB F1, lijkt zo goed als zeker. De Red Bull-top heeft na de Grand Prix van België besloten om Sergio Pérez naast Max Verstappen te houden terwijl ook Daniel Ricciardo de rest van het seizoen mag afmaken bij RB F1. Dat betekent ook dat de Red Bull-juniors nog zeker een halfjaar moeten wachten voordat zij een eventuele stap naar de Formule 1 kunnen maken.

Een naam die veelvuldig valt, is die van Liam Lawson. Hij nam vorig jaar in vijf races het stuur van Ricciardo over, toen hij geblesseerd was. Sindsdien is de Nieuw-Zeelander gelinkt aan RB F1, van oudsher het juniorenteam van Red Bull. Adviseur Helmut Marko laat tegenover Speedweek.com weten dat er snel meer duidelijkheid moet komen over de toekomst van Lawson. "We zullen in september bekendmaken wat er met Liam Lawson gaat gebeuren", aldus de Oostenrijker. "Dat hij in Imola nog meer Formule 1-kilometers ervaring mocht opdoen, stond al een tijdje op de planning. Zelfs als de concurrentie hem zou willen lenen, is hij daarvoor niet beschikbaar", gooit hij de deur alvast dicht voor kapers op de kust.

Terwijl er veel te doen is om Lawson, is er in de Formule 2 nu ook een Red Bull-junior die snel naam aan het maken is voor zichzelf: Isack Hadjar. De 19-jarige Fransman gaat aan de leiding van de opstapklasse en behaalde op Spa-Francorchamps al zijn vierde zege van het seizoen. Met nog vier raceweekenden te gaan - en dus acht races - verdedigt hij een voorsprong van maar liefst 36 punten ten opzichte van McLaren-junior Gabriel Bortoleto. Max Verstappen had op Spa lovende woorden voor Hadjar en ook Marko heeft de jongeling al vaker geprezen. Hij weet nu al dat hij door zal groeien binnen Red Bull. "Hij heeft duidelijk de potentie voor Formule 1", stelt Marko. "We zullen zien hoe alles zich ontwikkelt, maar hij zal zeker een of andere rol op zich nemen. Het zou kunnen dat hij, net als Lawson, een jaar als test- en simulatorcoureur doorbrengt", besluit de Red Bull-adviseur.