Het Oostenrijkse OE24 meldde op basis van citaten van Red Bull-adviseur Helmut Marko dat Sebastian Vettel wil terugkeren in de Formule 1. De Oostenrijker maakte meteen duidelijk dat er bij Red Bull Racing geen plek was voor de viervoudig F1-kampioen. Het wakkerde geruchten aan dat Vettel naar Sauber/Audi zou kunnen gaan door de Duitse link en de komst van oud-Ferrari-teambaas Mattia Binotto en Red Bulls sportief directeur Jonathan Wheatley, met wie Vettel allebei heeft gewerkt.

In gesprek met F1-insider.com verklaart Marko nu hoe het precies zit met die geruchten over Vettel. "Het is geen geheim meer dat Sebastian geïnformeerd heeft naar lege cockpits bij een van de topteams", stelt hij. "Met betrekking tot Audi had ik het echter vooral over het positieve effect van een Duitse coureur en verwees ik ook naar Mick Schumacher. Deze naam werd echter blijkbaar vergeten in het bericht."

Eerder dit jaar dook de naam Vettel al op toen bekend werd dat Lewis Hamilton naar Ferrari zou verkassen in 2025. Vettel werd toen genoemd als opvolger bij Mercedes F1, maar teambaas Toto Wolff ontkende dat er gesprekken waren geweest over een F1-zitje. Marko zelf ziet in ieder geval geen mogelijkheid voor Vettel om bij zijn team terug te keren. "Sebastian is al twee jaar weg", legt Marko uit. "Hülkenberg is ook langer weggeweest, maar hij is geen viervoudig wereldkampioen, dus hij is nog hongeriger. En om eerlijk te zijn: Sebastian naast Max [Verstappen] in de Red Bull? Dat wilde ik hem niet aandoen."

Niet misgunnen

Marko noemde dus niet expliciet Vettel in verband met Audi, maar zou ook kansen zien voor Mick Schumacher om terug te keren in F1. De 25-jarige coureur moest na twee seizoenen bij Haas F1 plaats maken voor Nico Hülkenberg en ging verder als reservecoureur van Mercedes. Dit seizoen rijdt hij ook in het World Endurance Championship namens Alpine, al heeft hij meermaals benadrukt dat een comeback in F1 zijn plan A is. "Mick is een van de beleefdste en aardigste mensen in de hele paddock, wat eerder een nadeel voor hem is", meent Marko. "Hij heeft ook het nadeel van een grote naam. Op sportief gebied heeft hij al veel bereikt. Hij won het Formule 3-kampioenschap, hij won het Formule 2-kampioenschap, dat alleen al maakte hem interessant voor Formule 1-teams."

Marko benadrukt daarnaast dat Schumacher niet om sportieve redenen nooit deel heeft uitgemaakt van Red Bull. Hij wijst naar het feit dat Schumacher Ferrari-junior was en daarna naar Mercedes overstapte. "Dus hij was niet eens op de markt", aldus de Red Bull-adviseur. Hij is van mening dat Schumacher geen eerlijke kans heeft gekregen bij Haas F1. "Bij Haas werd hij niet eerlijk behandeld door Netflix-superster Günther Steiner. Dat is een feit", oordeelt Marko. Hij weet dat het voor Schumacher lastig wordt om terug te keren, zeker na twee seizoenen afwezigheid. "Maar achter de schermen hoor je alleen maar goede dingen over hem. Ik denk dat Alpine en Audi hem serieus overwegen. Ik zou het hem niet misgunnen, want hij verdient het."