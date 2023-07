Hoewel Red Bull in 2023 tot nu toe alle overwinningen binnensleepte, is het niet helemaal rozengeur en maneschijn binnen het Oostenrijkse team. Sergio Perez staat weliswaar op de tweede plek in het kampioenschap, maar na een reeks teleurstellende resultaten staat de positie van de Mexicaan onder druk. In Silverstone liet de coureur uit Guadalajara het voor de vijfde keer achter elkaar na om in Q3 te eindigen, terwijl hij met zijn RB19 beschikt over veruit het beste materiaal op de grid. Verstappen grapte afgelopen weekend zelfs dat hij de strijd met de andere teams ook wel in zijn eentje kon winnen.

Aangezien er geen groot aanstormend talent in de rijderspool van Red Bull zit en ze met gemak de leiding in het constructeurskampioenschap kunnen behouden, is het voorlopig onwaarschijnlijk dat er intern weer met coureurs geschoven zal worden. Red Bull-adviseur Helmut Marko sluit ook uit dat Perez halverwege het seizoen opzij wordt gezet door het team van Verstappen. Naast de goede race pace noemt de Oostenrijker een ander aspect dat in het voordeel werkt voor de Mexicaan: "We willen ook heel graag tweede worden in het rijderskampioenschap. Als we van coureur wisselen, zijn de punten weg, dus voor ons is het niet eens een discussie."

Omdat de dominantie van Red Bull zeker niet voor eeuwig is, zal Red Bull uiteindelijk ongetwijfeld om zich heen kijken mochten de slechte prestaties van Perez aanhouden. Een mogelijk alternatief is Lando Norris, die in Groot-Brittannië eindelijk weer op het podium mocht staan. Marko is gecharmeerd van de Brit, en denkt dat hij goed zal passen bij het team van Verstappen. “Hij heeft een contract tot 2025, maar hij is veruit de sterkste van de jonge coureurs op de grid”, vertelt hij tegen Kleine Zeitung. “Zijn jeugdige karakter zou ook goed passen bij Red Bull.”

Ondanks het doorlopende contract van Norris verklapt Marko dat er contact is geweest tussen beide partijen over een mogelijke samenwerking. Volgens de Oostenrijker heeft Red Bull intensieve gesprekken gevoerd met de 23-jarige coureur, maar hebben de onderhandelingen tot nog niets concreets geleid. Ook wordt het contact met Norris nog steeds onderhouden. Daarnaast weet Marko ook dat Verstappen een goede relatie heeft met de coureur uit Bristol. “Het is geen geheim dat Max en hij goede vrienden zijn.”

Sebastiaan Bleekemolen ziet kritische Max Verstappen op Silverstone: "Hij wil altijd vooruit"