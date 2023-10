Verstappen: FIA had andere Ferrari en Mercedes in Austin eigenlijk ook moeten checken

De Amerikaanse Grand Prix kreeg afgelopen zondag nog een opmerkelijk staartje, toen de auto's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc niet door de technische keuring bleken te komen. Beide auto's hadden een bodemplank die te zeer afgesleten was. De FIA meet de slijtage aan de hand van titanium skid blocks, die rond meetgaten in de vloer zitten. De skid blocks zijn tien millimeter dik en moeten na de race nog minimaal negen millimeter zijn. Bij de Mercedes en Ferrari was dit niet het geval, waardoor beide auto's uit de race-uitslag zijn gehaald.

Nadien heeft de FIA uit de doeken gedaan dat niet alle auto's na afloop van de race worden gecontroleerd op bodemslijtage. Het gebeurt steekproefsgewijs, waarbij de federatie wel naar de porposing matrix kijkt bij de selectie. Desondanks blijft het vreemd. Zo heeft de FIA in Amerika auto's gepromoveerd waarvan in essentie niet duidelijk is of ze legaal of illegaal zijn. "Maar anders krijg je op dinsdag pas een race-uitslag, denk ik", reageerde Max Verstappen donderdag al in de Red Bull-hospitality. Het sluit naadloos aan bij woorden van een FIA-woordvoerder, die eveneens aangaf dat de mankracht en tijd er simpelweg niet voor is. Verstappen: "Het probleem is dat het eigenlijk onmogelijk is om iedere auto te checken. Bovendien wil geen enkel team een illegale auto hebben. Niemand stelt de auto illegaal af, zeker niet als je weet dat er willekeurige controles plaats kunnen vinden."

"Soms pakken ze de top-vier, soms auto's in het middenveld, dat is gewoon hoe het gaat. Je kunt niet ieder onderdeel van iedere auto checken, dan heb je honderd mensen nodig." Desondanks heeft Verstappen wel een belangrijke kanttekening bij de gang van zaken in Texas. "Als één auto van een team illegaal is, dan denk ik dat je ook de andere auto van hetzelfde team moet checken. Dat is voor mij het enige gekke aan dit verhaal. Nu diskwalificeer je één auto van een team en schuift de ander juist op, terwijl je normaal gesproken altijd met een vergelijkbare rijhoogte rijdt."

Marko ziet graag top-tien van iedere race gecontroleerd worden

Helmut Marko wijst net als Verstappen naar het tijdsprobleem, maar voegt toe dat hij het in de toekomst wel graag anders ziet. "Om te beginnen ben ik erg blij dat de auto van Max ook is gecheckt na de race in Amerika. Dan kan daar in ieder geval geen enkele onduidelijkheid over bestaan. Maar als je met mensen van de FIA praat, dan is het hele probleem dat deze dingen zo complex zijn", vertelt de Oostenrijker in de paddock aan Motorsport.com.

"Iedere auto moet omhoog en is net weer iets anders, dus het is niet zo dat je er maar even snel heengaat en de boel meet. Het kost tijd. Maar voor de toekomst denk ik wel dat er iets moet veranderen om ervoor te zorgen dat het proces sneller kan. Dan kunnen we misschien wél alle auto's checken. In ben in ieder geval van mening dat de eerste tien na een race altijd gecontroleerd moeten worden", sluit de Red Bull-topadviseur af.

Video: De vrijdagse actie geanalyseerd in een nieuwe F1-update