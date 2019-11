Marko: “FIA moet opheldering verschaffen over Ferrari-motor”

Een aantal teams heeft de FIA onlangs schriftelijk verzocht om duidelijkheid te geven over enkele elementen van de power unit van Ferrari, die zij mogelijk ook wel willen ontwikkelen maar waarvan zij eerst graag willen weten of die wel legaal zijn. Doordat de zaak nu al even speelt, zouden sommige teams overwegen om een protest in te dienen tegen Ferrari, zodat de FIA wel een uitspraak moet doen over legaliteit van de Italiaanse krachtbron. Ferrari ziet een dergelijke stap ondertussen met vertrouwen tegemoet. De renstal uit Maranello is ervan overtuigd dat de motor reglementair is.

“We zitten in de races nu op het niveau van Mercedes”, laat Marko in een exclusief interview met Motorsport.com over de huidige prestaties van de Honda-motor weten. “Het enige wat nog ontbreekt, is een kwalificatiemodus.” Hij zet vervolgens vraagtekens bij het vermogen dat de Ferrari-motor momenteel weet te genereren, door daar nog aan te voegen: “De buitengewone performance-toename bij Ferrari is nog een andere kwestie.” Marko zou graag zien dat de internationale autosportbond naar de zaak kijkt. “Ik geef liever geen commentaar op de verdenkingen. Maar als je kijkt naar de stap die ze hebben gemaakt en hoe ze snel ze nu zijn… Het is opvallend dat een motor zover boven de rest uit kan steken. Laten we afwachten en zien wat er gebeurt. De FIA moet hierover opheldering verschaffen.”

Ferrari lijkt vooral in de kwalificatie te profiteren van het extra vermogen. In de race lijkt het voordeel minder groot, wat er mogelijk op duidt dat de hoogste motorstand maar kort kan worden benut. Marko stelt echter dat Ferrari over de gehele linie genomen voordeel heeft van de sterke motor. “Het effect is over het algemeen wel aanwezig. Ze kunnen het niet elke ronde gebruiken, maar je zag op Suzuka toen Hamilton Vettel probeerde in te halen: DRS, een slipstream, niets hielp. Hij was simpelweg niet in staat om hem voorbij te komen.”

Analyse: protest tegen de Ferrari-motor aanstaande?

Met medewerking van Christian Nimmervoll