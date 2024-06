Na een kort uitstapje naar Canada strijkt het Formule 1-circus komend weekend weer neer op Europese bodem. De Grand Prix van Spanje staat op het programma. Er bestaat geen misverstand over wie de topfavoriet voor de overwinning is: Red Bull Racing. Op papier past het karakter van het circuit uitstekend bij de RB20, want er zijn geen hobbels, agressieve kerbs of krappe langzame bochten. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat in gesprek met oe24 dan ook weten dat hij denkt dat zijn team de winst pakt. "We hebben het beste pakket en de beste coureur", aldus de Oostenrijker.

Helemaal zeker is hij niet van zijn zaak, zeker gezien de stappen die Mercedes de afgelopen Grands Prix heeft gezet. "Vorig jaar was het team in Barcelona ook sterk, maar dat was toen een uitschieter", herinnert Marko zich nog. "Of wij nu ook het sterkste chassis hebben, dat zullen we daar zien."

De race op Spaanse bodem is de eerste van een triple-header. Oostenrijk en Silverstone volgen in de komende weekenden. De afgelopen seizoenen was het team dat goed voor de dag kwam in Spanje, ook de beste in de races daarna. Marko hoopt dat het Red Bull gaat lukken om dat dit jaar voor elkaar te krijgen. "Als we in Barcelona sterk zijn, dan zijn we dat hopelijk een week later in Oostenrijk en weer een week later in Silverstone ook", aldus de invloedrijke adviseur. "Deze drie races gaan veel zeggen over de echte krachtsverhoudingen."

Om de RB20 op Barcelona zo snel mogelijk te krijgen is het druk in de fabriek in Milton Keynes. "De mensen werken op hun limiet. Daarbij komt ook nog dat Sergio Pérez in Monaco en Canada zijn auto zwaar beschadigde", legt Marko uit, die daarom kritisch is op wat de Mexicaan laat zien. "We hebben zijn contract verlengd, omdat we rust in het team wilde. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Checo heeft nu drie races voor zich waarin hij zich kan bewijzen."