Marko: "Red Bull en Max Verstappen zijn beter dan dat het lijkt in Monza"

Na de tweede training bezetten de Red Bull-coureurs de veertiende en vijftiende plek in de tijdenlijst. Max Verstappen moest zijn vliegende ronde op softs afbreken door een moment in de Parabolica, maar Helmut Marko haakt achter de Red Bull-pitbox meteen in: "Maar we zijn beter dan dat het er nu uitziet." Gevraagd door Motorsport.com wat zijn voornaamste conclusies na de vrijdagtrainingen zijn, vervolgt de 81-jarige Oostenrijker: "Tijdens zijn kwalificatiesimulatie had Max dus een momentje in Parabolica, maar tot dat punt zat hij slechts twee tienden achter Norris. Hij reed niet met het normale motorvermogen zoals de anderen dat wel hadden. In de long runs waren we ook competitief totdat de graining begon. Toen was het verlies vrij radicaal, al moest hij op dat moment ook langzamer rijden door een auto voor hem."

Graining een probleem, maar gaat het nieuwe asfalt helpen?

Over het algemeen is Marko tevreden over hoe Red Bull uit de startblokken is gekomen in het park van Monza. "We moeten de graining oplossen, maar het ziet er veel beter uit dan in Zandvoort." Marko geeft ermee aan dat Red Bull een betere balans in de RB20 heeft gevonden dan vorige week. "O, absoluut. Na de eerste training is het ook nog beter geworden, alleen hebben we dus die graining. Als de graining vrij radicaal is, dan valt de auto weer terug in het patroon van over- en onderstuur."

Marko heeft echter goede hoop dat Red Bull beter met de Pirelli-banden om kan gaan naarmate de nieuwe asfaltlaag in Monza meer grip gaat bieden. "We moeten analyseren of het een éénstopper of een tweestopper gaat worden, maar het asfalt wordt iedere ronde beter. Er wordt geen regen voorspeld en bovendien hebben we de Formule 2- en Formule 3-races hier ook. Het asfalt zou steeds beter moeten worden en des te beter het gripniveau wordt, des te kleiner de kans op graining."

Een gevecht tussen vier teams?

Naast het asfalt herhaalt Marko nog maar eens dat de aangepaste en vlakkere kerbstones Red Bull in de kaart kunnen spelen. "Het aanvallen van de kerbstones is niet ons sterkste punt, al is het met die vlakkere kerbs nu wel makkelijker om van de baan af te schieten." Waar Red Bull volgens Marko er beter voorstaat dan de tijdenlijst doet vermoeden, kwamen Ferrari en Mercedes juist goed voor de dag. McLaren lijkt voor de belangrijkste sessies van dit weekend nog altijd de uitgesproken favoriet, maar Marko wil de Scuderia en de brigade van Toto Wolff op voorhand niet helemaal uitvlakken. "Ik denk dat ze meedoen, het wordt een strijd tussen vier teams." Gevraagd of dat positief kan zijn voor Red Bull als die teams punten van McLaren kunnen afsnoepen, lacht Marko: "Ja, maar alleen als wij er zelf voor zitten! Het ziet er in ieder geval beter uit voor ons dan in Zandvoort."

Video: De samenvatting van de tweede F1-training in Monza