Max Verstappen heeft de vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Spanje als vijfde afgesloten. De wereldkampioen gaf aan het eind van de rit bijna tweeënhalve tienden toe op snelste man Lewis Hamilton en toonde zich via de boordradio nog niet tevreden over de balans. Helmut Marko laat in de paddock echter weten dat de situatie niet zo erg is als dat het lijkt. "Mijn conclusie is dat we nog niet de balans hebben gevonden die we hadden verwacht. De oplossing was vandaag geweest om een andere achtervleugel te monteren, maar dat had ons twintig minuten gekost en hebben we dus niet gedaan", laat de Oostenrijker in de paddock weten.

"Max wilde graag een andere voor- en achtervleugel hebben, maar qua afstelling moet je ook alvast aan zondag denken. Het gripniveau zal dan anders zijn dan vandaag en Max is ervaren genoeg om een goed gevoel te hebben van hoe de situatie dan zal zijn. We moeten qua set-up alvast de richting voor de race denken. Vandaag hebben we ook met minder motorvermogen gereden, dus het is niet zo alarmerend", vervolgt Marko het gesprek met Motorsport.com. "De long runs zagen er op zich ook wel oké uit."

Voorzichtigere motorstanden? Marko houdt vertrouwen

Marko is ervan overtuigd dat Red Bull vrijdag met een voorzichtigere motorstand heeft gereden dan de concurrentie in Barcelona. Gevraagd of hij erop vertrouwt dat het team weer helemaal vooraan meedoet als de motorstanden zaterdag en zondag min of meer gelijk zijn, luidt het antwoord kort maar krachtig: "Ja." De topadviseur voegt toe dat Red Bull vooral voor de voorzichtigere motorstanden kiest om het materiaal zoveel mogelijk te sparen. "We sparen de motoren en we hebben natuurlijk genoeg ervaring. Max weet precies wat een motor op vol vermogen brengt, dus hij hoeft daar niet meer aan te wennen."

Marko benadrukt dan ook dat de situatie in Barcelona niet te vergelijken is met Imola, Miami en Monaco, plekken waar Verstappen ook klaagde over de balans tijdens de vrije trainingen. "Nu is het veel beter. We zijn niet zover van waar we moeten zijn als op de circuits die je noemt." Dat de wereldkampioen zich liet horen over onderstuur, acht Marko gezien Verstappens rijstijl ook volstrekt normaal. "Dat is precies wat ik bedoel door te zeggen dat de balans nog niet goed is. Het is bekend dat Max zich niet helemaal comfortabel voelt als de voorkant niet zo scherp is." Voor Sergio Pérez geldt dat laatste niet per definitie, al is Marko duidelijk over zijn trainingsdag: "De eerste training was goed, nu zit hij er te ver af."

Waar Barcelona doorgaans een goede graadmeter wordt geacht voor de rest van het Formule 1-seizoen, wil Marko nog geen conclusies verbinden aan de tijden van Mercedes. Dat laatste geldt zelfs als het merk met de ster ook in de aankomende dagen goed voor de dag komt. "Ik wil eigenlijk na de twee aankomende races pas iets over Mercedes zeggen", duidt hij op Spielberg en Silverstone. "Vorig jaar eindigde Mercedes hier als tweede en derde, dus dit is duidelijk een baan die hen goed ligt."