Marko: "Titel Verstappen is grootste sportprestatie van Red Bull"

Na de zegetocht in Abu Dhabi staat de teller op vijf wat betreft het aantal coureurstitels voor Red Bull Racing. Vier daarvan staan op naam van Sebastian Vettel, eentje op naam van Max Verstappen. Die laatste titel is voor de inmiddels 78-jarige Marko zonder enige twijfel de spannendste en ook de meest waardevolle geweest. "Normaal zit ik relatief rustig, maar in de slotfase van de race in Abu Dhabi zijn we echt allemaal opgesprongen. Pierre Wache, de technisch directeur, zit altijd naast mij en aan de andere kant zit Tom, de data-ingenieur. Tijdens die laatste ronde zijn we van links naar rechts gevlogen, tegen elkaar aangeknald en hebben we ook nerveus naar allerlei data gewezen. Zo'n spanning en beleving heb ik nog nooit meegemaakt", laat Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten.

Kritiek op Masi onterecht

Even daarvoor was het nog onzeker of er überhaupt een herstart zou komen. De gang van zaken heeft Michael Masi bijzonder veel kritiek opgeleverd, maar Marko vindt het in dit geval - nog los van de voor hem goede uitkomst - niet terecht. "Er was eerst een fase waarin de auto's met een ronde achterstand niet voorbij de leider mochten. Masi heeft goed uitgelegd dat het kwam doordat niet alle baanposten bezet waren en doordat er marshals op de baan waren. Toen dat eenmaal voorbij was en de gecrashte auto weg was, heeft Horner meteen gezegd: laat die auto's met een rondje achterstand er nu dan voorbij of in ieder geval de auto's tussen Max en Lewis. Dat is gebeurd en ik vind dat Masi daarna ook goed heeft gehandeld. Hij heeft de race weer vrijgegeven in het belang van de sport. Dat wij ditmaal konden profiteren en dat Mercedes de verliezer werd, is een feit."

Marko is overigens ook van mening dat Verstappen zonder die ingreep van Masi wel had kunnen winnen, als de race maar was herstart. "Ik denk dat hij die auto's met een rondje achterstand wel had ingehaald of eigenlijk dat ze gewoon aan de kant waren gegaan. Dan was het nog steeds tot een tweestrijd gekomen. Bocht 5 was cruciaal, daar heb je bij het uitkomen veel grip nodig en die grip hadden wij dankzij de zachte banden wel. Voor die bocht hadden de achterblijvers zich makkelijk laten inhalen." Bij de uiteindelijke gang van zaken wenste de equipe van Wolff zich echter niet zonder slag of stoot neer te leggen. "Dat Mercedes boos en teleurgesteld bleek, is zeer goed te begrijpen. Wat betreft het proces vind ik die eerste protesten ook nog wel begrijpelijk. Maar als die protesten eenmaal zijn afgewezen, dan moet je in mijn optiek goed nadenken." Uiteindelijk is dat ook gebeurd, al kocht Mercedes zondagavond nog extra tijd door een intentie tot protest in te dienen.

Meer spanning dan ooit tevoren

Na enige bezinning besloot Mercedes de zaak niet nog slepender te maken en kon Verstappen definitief worden bijgeschreven als wereldkampioen. De manier waarop maakt het voor Marko de belangrijkste wereldtitel van allemaal. Hij plaatst deze triomf boven de titels van Vettel, alhoewel die er in 2010 en 2012 ook bijzonder hard voor heeft moeten knokken. "In 2010 hebben we ook een onverwachte helper gehad - als je dat zo wilt noemen - in de persoon van Vitaly Petrov, die de race van zijn leven heeft gereden. Maar de emoties van dit jaar zijn toch heel anders dan in 2010, toen Webber met de meeste punten de slotrace inging en Alonso eigenlijk favoriet was. Vettel werd toen de verrassende kampioen en die eerste titel was natuurlijk geweldig voor ons, maar qua intensiteit valt dat absoluut niet te vergelijken met de tweestrijd die in het afgelopen jaar is uitgevochten."

"Max Verstappen en wij als team moesten de strijd aangaan met veelwinnaar Mercedes na zeven jaar van complete dominantie in het hybride tijdperk. Dat is met waanzinnig veel ups en downs gepaard gegaan", vat Marko het seizoen nog even kort samen. "We zijn de laatste race eerlijk gezegd met veel meer spanning en ook veel meer nervositeit ingegaan dan ooit tevoren. Vooral omdat we wisten: 'nu wordt het erop of eronder in Abu Dhabi'. In dat opzicht is deze titel veel zwaarder bevochten dan al onze eerdere successen. Als je kijkt naar de voldoening die het oplevert, dan is dit absoluut de grootste sportieve prestatie geweest die Red Bull Racing tot dusver heeft neergezet."

Formule Max, hét boek over het Formule 1-seizoen 2021 en de opmars van Max Verstappen, is nu verkrijgbaar!

Video: Allard Kalff blikt uitgebreid terug op het F1-seizoen 2021