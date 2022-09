Max Verstappen schreef afgelopen zondag de Grand Prix van Italië op zijn naam. Hij boekte daarmee zijn elfde overwinning van het seizoen en kan de titelstrijd al in Singapore beslissen. Het recordaantal zeges staat op naam van Michael Schumacher en Sebastian Vettel, die elk dertien races wonnen in één seizoen. Toegegeven, destijds stonden er veel minder races op het programma. Verstappen heeft tot nu toe een winstpercentage van 68,75 procent in de eerste zestien races van dit jaar. Alleen Alberto Ascari, Michael Schumacher en Jim Clark deden het ooit beter. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft veertien overwinningen als doel gesteld voor zijn team.

“Hij heeft weer relatief eenvoudig gewonnen”, zegt Marko bij het Duitse Sky Sports F1. “Het is spijtig dat de race achter de safety car eindigde. We hadden de overhand, het was gewoon verbazingwekkend hoe snel hij de leiding nam. Alles loopt heel goed en nu hebben we nog één overwinning nodig en dan zit hij bij het record in de buurt. Misschien kunnen we dit seizoen veertien keer winnen.” Red Bull ligt bovendien op koers voor de meeste overwinningen in één seizoen. Met de zege van Sergio Perez in Monaco erbij heeft het team nu al twaalf keer de hoogste trede van het podium beklommen.

Het einde van de race achter de safety car was in Monza weer een groot discussiepunt. “Dat was zeker niet de juiste beslissing”, is Marko kritisch. “De safety car heeft de verkeerde coureur uitgekozen en je moet voorkomen dat er doorgereden wordt. Het maakt helemaal niets uit, het zou een geweldige finish geweest zijn. Misschien was het voor ons een nadeel, maar de sport moet altijd op de eerste plaats staan.” Marko erkent dat de veiligheid gegarandeerd moet worden: “Als er een tractor op de baan staat, gaat het niet. Maar dan moeten ze sneller werken, er was genoeg tijd. De ronde duurt lang hier, het was geen waardig einde van de race.”