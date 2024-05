Marko lacht na pole: Lambiase gebruikte mij om Verstappen nog meer aan te sporen

Na drie lastige trainingen in Emilia-Romagna heeft Max Verstappen alsnog zijn achtste pole op rij in de wacht gesleept. Een verrassing voor velen en zeker ook voor Red Bull-topadviseur Helmut Marko. "Eerlijk gezegd geloofden we al niet meer in pole-position. Maar de veranderingen die we vandaag nog hebben doorgevoerd hebben ons een stap dichterbij gebracht en daarna volgde natuurlijk die ongelooflijke ronde van Max, die zichzelf enorm heeft verbeterd zonder fouten te maken", laat Marko bij de Duitse televisie weten. "We moeten ook Nico Hülkenberg bedanken, die ons in sector 1 een mooie slipstream heeft gegeven. Ten opzicht van Piastri heeft ons dat alleen al twee tienden opgeleverd en die waren uiteindelijk doorslaggevend zodat Max toch nog pole-position kon pakken."

Waar Marko zegt dat niemand meer in pole geloofde, lacht hij dat Gianpiero Lambiase zijn woorden heeft gebruikt richting Verstappen. "Niemand had hierop gerekend. Van tevoren hebben we tegen Max gezegd 'vandaag hebben we echt een magische ronde van je nodig'. Zijn race-engineer heeft hem vervolgens nog verder aangespoord door te zeggen dat er al tegen een pole-position van hem was gewed. Ik moet eerlijk toegeven dat daarmee ik werd bedoeld. Het is uiteindelijk dan toch nog gelukt, maar nogmaals: die twee tienden in sector 1 waren doorslaggevend", dankt Marko Hülkenberg nogmaals. Andersom heeft Verstappen overigens ook een slipstream aan de Hulk gegeven, waardoor de hulp wederzijds was.

Marko rekent zich nog niet rijk: "We hebben geen idee qua bandenslijtage"

Volgens Marko zijn in de voorbije 24 uren nagenoeg alle mogelijkheden voor de afstelling getest in Imola en Milton Keynes. "We hebben alle varianten wel gehad. Eerst was het probleem onderstuur, daarna werd het overstuur en toen weer onderstuur. In de derde vrije training was het alleen nog maar overstuur en dat hebben we vervolgens met wat meer flaps en met wat andere trucjes onder controle gekregen", duidt Marko op de voorvleugel. "Het is stap voor stap gegaan en eigenlijk was de tijdwinst met een honderdste hier en een tiende daar steeds marginaal, maar alle veranderingen zijn wel in de juiste richting gegaan."

Waar Marko zeer te spreken is over het verloop van Verstappens kwalificatie, durft hij nog niet vooruit te lopen op een zege van Verstappen. "We zijn er nog lang niet en we weten niet hoe de bandenslijtage uiteindelijk zal zijn. Wordt het morgen een éénstopper of een tweestopper? We waren niet sterk in de lange runs, Checo was nog wel goed, maar Max niet zo. Als hij de race vooraan kan controleren, dan wordt alles natuurlijk wel wat makkelijker. Dan kan hij zelf het tempo bepalen en heeft hij schone lucht, waardoor de bandenslijtage minder zal zijn. Deze pole is dus een belangrijke stap in de goede richting, maar het vormt nog steeds geen garantie voor de overwinning."