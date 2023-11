Marko over F1 Las Vegas: "Moeten alle glamour een kans geven"

De hype rondom de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas is enorm. Het is voor het eerst sinds 1982 dat de koningsklasse weer in de gokstad racet, al is onder meer de Strip nu onderdeel van het circuit en laat F1 de parkeerplaats van Caesars Palace links liggen. Toch krijgt de F1-race in Nevada ook veel kritiek. Zo zou F1 teveel bezig zijn met entertainment en wordt de sport daar de dupe van. Helmut Marko is in ieder geval benieuwd naar hoe de organisatie van de Grand Prix is aangepakt.

"Alles is nieuw: de logistiek, de manier waarop je naar de paddock moet. Niemand weet ook wat het effect van de lage temperaturen gaat zijn", zegt de Red Bull-adviseur tegen OE24. Het lijkt er sterk op dat het kwik niet zo laag ligt als dat aanvankelijk werd voorspeld. De verwachting is dat de race wordt afgewerkt in iets meer dan tien graden. "Dat is ook genoeg. Zo koud is het dit jaar bij geen enkele GP geweest. Het circuit is nieuw en we hebben geen ervaring met de baantemperaturen. Dit zijn compleet nieuwe omstandigheden voor het vinden van een afstelling."

Ook de lay-out van het Las Vegas Street Circuit spreekt de F1-fans nog niet heel erg aan. Zo zou het lijken op een omgekeerd varken en bestaat de baan uit veelal lange rechte stukken, met een paar trage bochten. Marko vindt dat het wel wat wegheeft van Baku. "Ik ben benieuwd wat het effect van de lange rechte stukken gaat zijn. Ook rijden er geen andere klassen, waardoor de baan sterk zal veranderen." Op de vraag of de 82-jarige Oostenrijker iets heeft met een Grand Prix in Las Vegas, antwoordt hij: "Ik ben de verkeerde persoon om dat aan te vragen", gaat hij verder. "Maar je moet al deze glamour een kans geven. Ik ga het wel zien. Vraag me achteraf maar."

Het doel van Red Bull Racing in de metropool is volgens Marko in ieder geval helder. Ondanks dat Max Verstappen al enige tijd zijn derde wereldtitel heeft veiliggesteld, gaat het Oostenrijkse F1-team allesbehalve rustig aan doen. Helemaal omdat ervoor Sergio Perez een tweede plek op het spel staat. Hij strijdt nog tegen Lewis Hamilton, maar geniet nu wel van een voorsprong van 32 punten. Zijn dat er na Las Vegas 26 of meer, dan is Checo definitief tweede in de eindstand. "We willen de resterende twee races ook winnen. Daar gaan we vol voor. De voorsprong van 32 punten van Perez op Hamilton zou eigenlijk genoeg moeten zijn", besluit Marko.

