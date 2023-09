Wie Liam Lawson een kleine maand geleden had verteld dat hij begin september al op twee F1-races zou staan, werd door hem waarschijnlijk raar aangekeken. De Nieuw-Zeelander vervulde bij AlphaTauri en Red Bull Racing de reserverol, reed vooraan mee in het Japanse Super Formula-kampioenschap en wist dat alleen in uitzonderlijke gevallen hij zijn F1-debuut kon maken. In Zandvoort kwam een uitzonderlijk geval, want Daniel Ricciardo brak tijdens de tweede training bij een crash zijn middenhandsbeentje. Met één training onder de arm kwalificeerde de uit Hastings afkomstige coureur zich als laatste in de Noord-Hollandse duinen, maar de race eindigde hij knap als dertiende nog voor teamgenoot Yuki Tsunoda. Op Monza trok hij deze lijn door en kwam hij - nadat hij al in de kwalificatie imponeerde door Q2 te halen - met een elfde plek net tekort voor een punt.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet dat Lawson imponeert. In gesprek met ServusTV vertelt de Oostenrijker over de periode van de Nieuw-Zeelandse coureur binnen het juniorteam van Red Bull. "Liam Lawson is al lange tijd bij ons", vertelt Marko. "Het is een harde, maar slimme Nieuw-Zeelander die doet denken aan Denny Hulme en Bruce McLaren. Hij is zeker iemand voor de toekomst." In hoeverre dat er een plekje voor de 21-jarige coureur in 2024 bij AlphaTauri is, vertelt Marko niet veel. "Hij rijdt nu ook in de Super Formula, dat is een moeilijke klasse. De auto's zijn sneller dan de Formule 2-auto's, maar omdat het in Japan is zien we daar weinig van. Hij kan het kampioenschap winnen en zit daarna of in één van onze auto's of hij is weer reservecoureur. Maar we hebben gezien dat het relatief snel kan gaan." Volgens de 80-jarige man uit Graz helpt het dat er vier stoeltjes ter beschikking zijn: "Daardoor zijn we optimistisch."

Tijdens de Italiaanse Grand Prix kwam zoals eerder gezegd Lawson net niet in de punten terecht. Marko ziet dat daar wel genoeg kansen voor lagen, maar dat dankzij het team niet lukte. "Hij had punten kunnen scoren als de strategie van AlphaTauri had geklopt, dat moet ik helaas opmerken", vertelt Marko.

Video: Lawson gaat Leclerc voorbij tijdens de Grand Prix van Nederland