Marko: In Oostenrijk moet Perez kwalificatie eindelijk weer voor elkaar krijgen

Na het uitstapje naar Canada krijgt het Europese Formule 1-seizoen komend weekend een vervolg in Oostenrijk. Het weekeinde in Spielberg is logischerwijs de thuisrace van Red Bull Racing, het team dat nog altijd een winstscore van honderd procent heeft in 2023. Het antwoord op de vraag wie favoriet is voor de krachtmeting op de 'eigen' Ring is dan ook makkelijk gegeven. Red Bull zet de toon, al laat Helmut Marko vooruitblikkend weten dat het sprinformat toch wel een aandachtspuntje is in de voorbereiding. Het format met twee races in een weekend en minder trainingstijd maakt het volgens de inmiddels 80-jarige Oostenrijker niet meteen makkelijk voor zijn equipe.

"Sprintraces brengen altijd onzekerheid met zich mee. Vorig jaar hebben we ons laten verrassen in Oostenrijk. We wonnen de sprintrace toen wel, maar Leclerc kwam in de laatste ronden al erg dichtbij. Dat hebben we op dat moment zelf nog onderschat. In de race raakten onze banden vervolgens te snel oververhit", duidt Marko op het feit dat Charles Leclerc zondag zegevierde en dat ook Carlos Sainz Max Verstappen nog leek aan te vallen, ware het niet dat zijn Ferrari-krachtbron letterlijk vlam vatte.

"Als je maar één vrije training hebt, dan moet alles daarin meteen kloppen. Wij hebben ervan geleerd, al ging het in Brazilië nogmaals verkeerd bij ons. Daar klopte onze set-up voorafgaand aan de sprintrace ook niet." Het grote nadeel van zo'n geval is dat teams de afstelling na de vrijdagse kwalificatie al niet meer mogen veranderen. In de eerste training moet er meteen een goede balans worden gevonden. Meerdere coureurs pleiten ervoor om de parc fermé-regels in sprintweekenden te veranderen, maar dat is - ondanks een nieuw format met twee kwalificaties - nog niet gebeurd.

Desondanks heeft Marko wel goede hoop voor het aankomende sprintweekend in Spielberg. "Ik denk dat we dit jaar een auto hebben die iets makkelijker af te stellen is. Verder is Max volgens mij ook de coureur met de meeste overwinningen in Oostenrijk. Die combinatie zou ons normaal gesproken wel sterk moeten maken."

Kan Perez in Spielberg wel leveren tijdens kwalificatie?

Waar Verstappen de zaakjes met achtereenvolgende zeges in Miami, Monaco, Barcelona en Montreal prima voor elkaar heeft, is er bij Sergio Perez juist zand in de motor gekomen. De Mexicaan heeft zijn achterstand in het WK zien oplopen en kwam in Canada ook niet verder dan een zesde plek, al pakte hij in extremis nog wel het punt voor de snelste raceronde mee. "Maar ja, dat was ook wel duidelijk met de zachte banden die hij op het einde kreeg en natuurlijk een lichte auto", reageert Marko bij Servus TV. "Perez heeft er vorige week zondag trouwens wel het maximale uitgehaald. Hij is op de harde band gestart, maar die strategie werkte niet goed doordat we geen temperatuur in de banden konden krijgen. We hadden gedacht dat hij in het begin meer terrein goed kon maken op die harde banden, waarna hij op mediums zou kunnen aanvallen in de slotfase. Dat lukte niet, maar ik ben op zich best tevreden."

Die laatste woorden hebben betrekking op de verrichtingen op zondag. Marko geeft Perez namelijk wel meteen een duidelijke opdracht mee voor het raceweekend in Spielberg: "In Oostenrijk moet hij de kwalificatie eindelijk weer eens voor elkaar zien te krijgen." Marko refereert ermee aan de statistiek dat Perez zich al drie Grands Prix op rij niet heeft gekwalificeerd voor Q3 en dat hij die beslissende sessie in totaal vier maal heeft gemist in 2023. In Oostenrijk krijgen Perez en zijn collega's zoals gezegd twee kwalificaties voorgeschoteld. De vrijdagse kwalificatie bepaalt de grid voor de hoofdrace op zondag, terwijl de zaterdagse sessie de startopstelling voor de tweede sprintrace van dit jaar bepaalt.

Video: Charles Leclerc zegeviert in de Oostenrijkse GP van 2022