In de eerste tien races van het Formule 1-seizoen 2023 werd tienmaal een Red Bull als eerste afgevlagd. Regerend wereldkampioen Max Verstappen zegevierde achtmaal, teamgenoot Sergio Perez won in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan. Tijdens de Grand Prix van Hongarije later deze maand kan Red Bull Racing de langste serie overwinningen ooit op haar naam zetten. Daarmee zou het team uit Milton Keynes het oppermachtige McLaren uit 1988 uit de boeken rijden.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko realiseert zich maar al te goed dat het unieke tijden zijn. “Om eerlijk te zijn had ik nooit durven dromen dat we ons op een dag in zo’n situatie zouden bevinden. Ik vond de Vettel-jaren al eng”, zegt Marko in gesprek met oe24.at over de huidige overmacht van zijn pupil. Over het volgende record dat voor het grijpen ligt, zegt de Oostenrijker: “We zullen zien hoe onze auto het doet in Boedapest. Wij dachten dat zo’n zegereeks niet aannemelijk was, maar we moeten ervan genieten zolang het duurt.”

Inmiddels is nagenoeg iedereen het er wel over eens dat Red Bull Racing dit jaar alle races kan winnen. Ook Marko sluit een dergelijk scenario niet langer uit: “In Boedapest zijn we pas op de helft. Er is nog een lange weg te gaan. Maar tot op heden klopt het.”

