Max Verstappen en Sergio Perez waren begin dit Formule 1-seizoen flink aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk nam de regerend wereldkampioen de overhand en viel Checo verder terug. De F1-auto had begin 2022 veel last van onderstuur, iets waar Perez in tegenstelling tot Verstappen goed mee uit de voeten kan. De Nederlander houdt juist van een puntige voorkant die scherp instuurt. En inmiddels beschikt de RB18 over die eigenschap. Red Bull Racing kreeg geregeld kritiek dat de auto te veel naar de smaak van Verstappen werd ontwikkeld, maar adviseur Helmut Marko vindt die aantijging onterecht.

"Dat is natuurlijk onzin", zegt Marko tegen Auto Motor und Sport. "Het grootste probleem was dat de wagen overgewicht had. Dat is iets waar we nog steeds een beetje last van hebben." Volgens Marko was er weinig mis met de aerodynamica van de RB18. Red Bull kende - met name Verstappen - begin 2022 veel pech. Meermaals viel de Nederlander door technisch malheur uit. Inmiddels is hij een tweevoudig wereldkampioen. Had Marko dat verwacht? "Nee! Wat was ook alweer Max' statement in Australië? Ik heb 36 races nodig om weer aan te haken? Dat werd natuurlijk een beetje lastig, maar we zijn wel intensiever gaan werken. De fouten zijn geanalyseerd. De eerste twee uitvalbeurten kwamen door Red Bull, de derde was een fout van Honda. Daarna hebben we de kwaliteitscontrole verbeterd."

Vervolgens veranderde er een hoop. Verstappen behaalde in Mexico zijn veertiende zege van het jaar en verbrak daarmee het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. In Austin, een week eerder, werd de constructeurstitel gepakt. Volgens Marko is dit Red Bulls beste seizoen ooit: "Want de concurrentie is veel en veel sterker." Daarnaast had het succes volgens de adviseur te maken met een sterke combinatie van coureur en auto. "In de beginfase was Verstappen net zo snel als Perez in een auto die niet bij zijn stijl paste. Nu past die wel en is hij halve tel rapper." Het team kan het 2022-feest compleet maken met een tweede plaats voor Perez: "Als al het andere is bereikt, ga je voor extraatjes. Je hebt ook een prikkel nodig om mensen gemotiveerd te houden."